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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Daimler Truck

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WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 53,43 49,45 45,53 54,08 55,89
    Nettogewinn (Mrd) 3,44 2,72 2,03 3,07 3,97
    Gewinn/Aktie 4,56 3,37 2,56 3,64 4,62
    Dividende/Aktie 2,23 1,88 1,90 1,90 1,90
    Rendite (%) 4,56 3,85 5,11 5,16 5,57
    KGV 10,50 13,46 14,53 10,11 7,38
    KUV 0,68 0,74 0,65 0,54 0,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Daimler Truck Holding AG ist einer der weltweit größten Hersteller von Lkw und Bussen. Die Lkw-Produktpalette umfasst leichte, mittelschwere und schwere Lkw für den Fern-, Verteiler- und Baustellenverkehr, Spezialfahrzeuge, die vor allem im kommunalen Bereich eingesetzt werden, sowie Industriemotoren. Die Produktpalette der Busse des Konzerns umfasst Stadt- und Überlandbusse, Reisebusse und Busfahrgestelle. Vermarktet werden die Fahrzeuge unter den Marken Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO, BharatBenz, Setra und Thomas Built Buses vermarktet werden. Zu den Flaggschiffen der Gruppe gehören der Mercedes-Benz Actros, der Freightliner Cascadia und der FUSO Canter. Neben dem Verkauf von Fahrzeugen und zugehörigen Komponenten und Dienstleistungen werden auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen angeboten. Der Konzern entstand durch Abspaltung aus der Daimler AG und wurde im Dezember 2021 an die Börse gebracht.

    Offizielle Webseite: https://www.daimlertruck.com

    Aktionärsverteilung