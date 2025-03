Frank Fischer, CEO von Shareholder Value sagt, dass die Börsen jetzt erstmal durch die Unsicherheit durchmüssen. Wann „alle Dämme“ zu brechen drohen und welche Aktien der Fondsmanager schon jetzt kauft.

Doch Fischer sagt auch: „Und wenn jetzt an den Börsen mal etwas günstig wird, dann ist es uns eigentlich egal, ob die Aktien aus den USA oder aus Europa stammen. Es geht um die einzelne Aktie. Eine Firma, die toll ist, mit schönem Free Cash Flow, hohen Kapitalrenditen und guten Wachstumsperspektiven, die durch einen wirtschaftlichen Burggraben geschützt ist, die nehmen wir immer in den Fonds auf. Sie müssen uns einfach nach vorne eine gute Rendite versprechen.“

Diese Aktien findet Fondsmanager spannend

Doch welche Aktien hat Frank Fischer von Shareholder Value da genau im Blick? Hier nennt er vor allem zyklische Titel, wie etwa Aktien von Chemie-Distributeuren oder auch europäische Versicherungs-Aktien. Diese kauft Frank Fischer teilweise jetzt bereits schon. Aber wie sieht der Experte dann jetzt die deutschen Aktien? Schließlich dürfte das hohe Sondervermögen die Kurse weiter treiben. So gibt sich Fischer hier eher vorsichtig und sagt zu deutschen Aktien: „Da kann die eine oder andere Enttäuschung doch noch mal kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dort wurde jetzt schon sehr viel vorweggenommen von der Welle, die ich zwar kommen sehe, die jetzt aber schon sehr früh sehr euphorisch verlief:“

Dann könnten einige Dämme brechen

Denn Fischer gibt auch zu bedenken, dass diese ganzen neuen Schulden jemand erstmal kaufen muss und dass sich wegen des ganzes Angebots an Anleihen, die Zinsen nach oben schrauben werden: „Insgesamt bedeutet es eben, dass mehr Angebot an Anleihen da ist und dann wird vielleicht einfach ein bisschen mehr Zins verlangt von denjenigen, die das dann abnehmen müssen. Und das wird sofort schon eingepreist. Und dasselbe sehen wir ja in USA.“

So verrät Frank Fischer, dass er kurzfristig negativ zu den USA eingestellt ist. „Da könnten einige Dämme brechen“, sagt der Experte. Dennoch verrät er, welche bekannten US-Aktien er bereits jetzt schon kauft und wann die Börse auch in den USA wieder nach oben drehen dürfte.

