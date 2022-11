Top-Analysten: Die heutige Fed-Sitzung könnte beim S&P 500 eine massive Rally auslösen. Das steckt dahinter. Von Jennifer Senninger

Alle Augen richten sich heute Abend gebannt Richtung Fed: Die amerikanische Notenbank informiert um 19 Uhr deutscher Zeit, wie sie mit ihrer strengen Geldpolitik und den Zinserhöhungen fortfährt. Weitere Anhebungen werden erwartet. 2022 erhöhte die Fed die Zinsen bereits mehrmals, um gegen die Inflation vorzugehen. Aber: Laut Top-Analysten von JP Morgan könnte der S&P 500 infolge der Pressekonferenz massiv zulegen und eine 10-Prozent-Rally hinlegen.

Der S&P konnte im Oktober trotz strauchelnder Tech-Werte acht Prozent zulegen. Unter anderem sind viele negative Nachrichten schon eingepreist, ebenso treiben Hoffnungen auf eine weniger aggressive Fed-Politik die Kurse. Laut JP Morgan könnte nun eine massive Rally folgen, sollte sich die amerikanische Notenbank heute Abend eine Lockerung der Geldpolitik signalisieren.

So könnte der S&P 500 an einem Tag um mindestens 10 Prozent zulegen. Allerdings nur unter einem bestimmten Szenario. Nämlich dann, wenn die Fed eine lockerere Geldpolitik signalisiert und die Zinsen weniger als erwartet anhebt, nämlich nur um 50 Basispunkte. Jerome Powell müsste auf der Pressekonferenz Bereitschaft signalisieren, eine erhöhte Inflation und einen angespannten Arbeitsmarkt zu tolerieren. Laut JP Morgan ist dieses Szenario jedoch das „am wenigsten wahrscheinlichste“, gleichwohl wäre es aber das „bullischste“ Ergebnis für Aktienanleger. „Es ist schwierig, sich ein Szenario vorzustellen, in dem dieses Ergebnis angesichts der Inflationsraten und eines angespannten Arbeitsmarkts eintritt“, erklärt J.P. Morgan. „Sollte dieses Ergebnis eintreten, könnte die unmittelbare Reaktion zu einer zweistelligen Tagesrendite für Aktien führen.“

JP Morgan offenbart unterschiedliche Szenarien, wie die Aktienmärkte nach der heutigen Fed-Sitzung reagieren könnten

Laut Daten von Bloomberg stieg der S&P 500 in vier von den sechs vorangegebenen Fed-Sitzungen an, zweimal fiel er danach. Für am wahrscheinlichsten hält es JP Morgan, dass die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird und nach wie vor eine straffe Geldpolitik signalisiert – das entspricht laut Bloomberg auch der Median-Prognose.