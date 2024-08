Auf die Nvidia-Zahlen blickt heute die ganze Wall Street. Wird die Aktie stark steigen oder gar fallen? Ein Analyst von Goldman Sachs erklärt, warum sie heute sogar über neun Prozent anziehen könnte. Sollten Sie die Chance nutzen und die Aktie jetzt noch schnell kaufen?

Auf diese Zahlen wartet die ganze Wall Street gebannt: Denn am 28. August präsentiert der KI-Gigant Nvidia die Zahlen zum jüngsten Quartal. Bisher konnte dieser stets auf ganzer Linie die Erwartungen übertreffen, weshalb die Aktien daraufhin immer stark ansteigen konnten.

Doch wird es Nvidia auch diesmal erneut schaffen, die Erwartungen zu übertreffen? Immerhin mussten einige Magnificent 7 Kollegen bei ihren Quartalsergebnissen Federn lassen, weil sie diese teilweise verfehlten – wenngleich sie immer noch starke Zahlen präsentierten.

Ein Analyst von Goldman Sachs stellt nun eine kühne Prognose auf. Denn laut ihm könnte die Aktie am Tag der Quartalszahlen sogar über neun Prozent steigen.

Laut Analyst könnte die Nvidia-Aktie am Berichtstag über 9% steigen – das steckt dahinter

So zeigt sich der Goldman Sachs Analyst Scott Rubner in einer neuen Forschungsnotiz optimistisch für die Nvidia-Aktie, wie das Finanzportal „Seeking Alpha“ berichtet.

Denn der Aktienstratege könnte sich vorstellen, dass die Aktie am Berichtstag über neun Prozent steigen wird. In der Mitteilung erklärte er, dass der Optionsmarkt am Tag der Gewinnmitteilung einen Anstieg von 9,35 Prozent beziehungsweise eine Marktschwankung von circa 298 Milliarden US-Dollar andeutet.

Doch auch ein weiterer Grund spricht für einen Anstieg der Aktie nach den Zahlen: „Angesichts der fundamentalen Ausverkäufe im Technologiesektor liegt die Messlatte für Nvidia in dieser Gewinnsaison viel niedriger als in den letzten Quartalen“. Sprich: Schon nur leichte positive Nachrichten könnten den Kurs deutlich beflügeln. Die Aktie könnte nach Bekanntgabe der Zahlen also tatsächlich deutlich steigen, was jetzt für einen Kauf sprechen würde. Allerdings zeigten die Quartalspräsentationen der anderen M7-Aktien auch: Nur leichte Verfehlungen der Erwartungen können die Wall Street schon bitter enttäuschen. BÖRSE ONLINE sieht Nvidia aber ohnehin als langfristigen Kaufkandidat, sodass sich der Einstieg nun so oder so lohnen kann.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits 160 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren sind es 2.900 Prozent. Experten rechnen im Durchschnitt damit, dass der Umsatz im zweiten Quartal um mehr als 114 Prozent steigen wird. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie auf 0,65 US-Dollar anwächst, was einem Zuwachs von über 156 Prozent entspricht. Die Mehrheit der Experten empfiehlt, die Aktie zu kaufen, und sieht ein mögliches Kurspotenzial von 15 Prozent, mit einem durchschnittlichen Zielpreis von 145 US-Dollar.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Lesen Sie auch: Nvidia-CEO Jensen Huang verkauft Nvidia-Aktien in Millionenhöhe – Ein Warnsignal für Anleger?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.