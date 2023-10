Laut einer Analystin von JP Morgan gibt es allen Grund für Optimismus: Aktien könnten neue Höchststände erreichen. Was dahinter steckt und auf welche Favoriten JP Morgan jetzt setzt. Von Valentin Redl

Die Aussicht auf steigende Zinsen, hartnäckige Inflation und globale Konflikte bedeutet für den Aktienmarkt nicht gerade gute Stimmung. Wie TipRanks berichtete, sieht Analystin Madison Faller von Bankenschwergewicht J.P. Morgan aber allen Grund für Optimismus:

„Wenn es um Aktien geht, bedeutet der jüngste Ausverkauf, dass die Bewertungen heute vernünftiger sind als zuvor … Wenn man sich nur auf Bewertungen konzentriert, werden auch die tatsächlichen Erfahrungen der Unternehmen außer Acht gelassen.", so die Expertin laut TipRanks. „Der S&P 500 hat bereits drei Viertel der Gewinnrückgänge erlitten und die Erwartungen an die künftigen Gewinne sind in den letzten sechs Monaten stetig gestiegen. Trotz aller Besorgnis könnte dieser Hintergrund die Aktien im nächsten Jahr auf neue Höchststände treiben … In der Unsicherheit investiert zu bleiben, hat den Anlegern in der Regel am besten geholfen“.

Doch auf welche Aktien sollte man setzen? JP Morgan nennt zwei Werte, auf die man jetzt setzen sollte und TipRanks fand heraus, dass diese beiden Empfehlungen auch vom Analystenkonsens als „Strong Buy“ eingestuft werden.





Amicus Therapeutics

Amicus Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Behandlung seltener Krankheiten konzentriert. Mit zwei bereits zugelassenen Medikamenten, Galafold und einer Kombinationstherapie aus Pombiliti und Opfolda, verzeichnet das Unternehmen einen stetigen Umsatzanstieg. Im zweiten Quartal 2023 konnte ein Umsatz von 94,5 Millionen US-Dollar erzielt werden, auch da die Kombinationstherapie endlich von Regulierungsbehörden der EU genehmigt wurde. Bei einer Marktkapitalisierung von etwa 3 Milliarden US-Dollar gehört das Unternehmen zu den Nebenwerten: Bedacht sein ist entsprechend angesagt. Analyst Anupam Rama von J.P. Morgan sieht allerdings immenses Potenzial im möglichen adressierbaren Markt und auch TipRanks vergibt eine "Strong Buy" Empfehlung. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn zehn Prozent im Minus. Doch auch in der Bloomberg-Datenbank rät die Mehrheit der Analysten zum Kauf. JP Morgans Kursziel liegt bei 19 Dollar, was derzeit eine Kurschance von 72 Prozent verspricht. Der Umsatz könnte dieses Geschäftsjahr im zweistelligen Bereich steigen. Zwar schreibt Amicus unter dem Strich noch keine schwarzen Zahlen, jedoch nähert sich das Unternehmen zunehmend der Gewinn-Marke.







DigitalBridge Group

Bei DigitalBridge handelt es sich um eine digitale Investmentfirma und mit einem Wachstum, allein in diesem Jahr, in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar, ist das Unternehmen gut aufgestellt. Der Fokus auf Netz-Infrastruktur und digitale Daten, so die Analysten von J.P. Morgan, bedeutet eine direkte Möglichkeit für Investoren, von digitaler Infrastruktur weltweit zu profitieren. Das Unternehmen besitzt Funktürme und Datenzentren und stellt die direkte Verbindung zwischen digitalem Anbieter und Endkunde. Diese Geschäftsmodell führte zu 425 Millionen US-Dollar Gewinn im zweiten Quartal. Die Marktkapitalisierung liegt bei gerade einmal 2,6 Milliarden US-Dollar, in Zusammenhang mit dem enormen Portfolio der Investmentgesellschaft ein Grund für das "Strong Buy" Rating von TipRanks. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn bereits satte 50 Prozent zulegen – ist da überhaupt noch Luft nach oben? Ja! Die Analysten von Bloomberg raten ausschließlich zum Kauf. JP Morgen setzt das Kursziel bei 25 Dollar – eine Kurschance von weiteren 50 Prozent. Beim Umsatz wird dieses Jahr ein zweistelliges Plus erwartet. DigitalBridge ist unter dem Strich allerdings noch nicht profitabel.

