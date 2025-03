Der deutsche Leitindex DAX gibt zum Wochenende nach. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum heute unter anderem die Aktien von MTU und Siemens Energy im Fokus stehen.

Kurz vor dem Wochenende gibt der deutsche Leitindex etwas nach. Der DAX liegt aktuell 0,6 Prozent im Minus im Vergleich zum Vortag und notiert bei 22.432 Punkten. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der 0,7 Prozent nachgibt und damit bei 5.433 Punkten steht.Auf die Veröffentlichung von Preisdaten aus Deutschland und den USA hat der DAX am Freitagnachmittag kaum reagiert.

Die jüngst verhängten Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen China, Kanada und Mexiko bleiben ein zentrales Thema am Markt. Laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, ist mit den neuesten Ankündigungen eine wichtige Überzeugung ins Wanken geraten: Die Chancen auf "Deals" würden geringer eingeschätzt, dafür mehrten sich die Bedenken hinsichtlich der aus Zöllen entstehenden Belastungen für die Wirtschaft.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners versuchte die Kursverluste hierzulande gegenüber den jüngst schwachen Weltbörsen zu relativieren: „DAX & Co können sich der aktuellen Verkaufswelle zwar nicht entziehen. Im internationalen Vergleich sind die europäischen Märkte aber aktuell so etwas wie der Fels in der Brandung."

Am Nachmittag wurden die Verbraucherpreise für Deutschland sowie in den USA der PCE-Preisindex für persönliche Konsumausgaben veröffentlicht. Die Teuerungsrate in Deutschland verharrte im Februar bei 2,3 Prozent. Dies hatten Volkswirte erwartet. „Mit diesen Zahlen wird die Europäische Zentralbank in der kommenden Woche die Leitzinsen erneut senken und das nicht zum letzten Mal in diesem Jahr", prognostiziert Ökonom Kater.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed. Die Daten fielen wie erwartet aus. Eine deutliche Abkühlung des Preisdrucks in den USA zeichne sich nicht ab, hatten Experten von Helaba bereits vor der Zahlenbekanntgabe prognostiziert. Mit einem Zinslockerungsschritt der Fed rechne man am Markt nicht vor Jahresmitte.

Aktien von MTU und Siemens Energy beim DAX im Fokus

Ansonsten gibt es im DAX heute keine größeren Bewegungen. An der Spitze des deutschen Leitindex steht derzeit die Aktie von MTU mit einem Plus von 1,6 Prozent. Hier setzt sich die Erholung nach der jüngsten Schwäche fort.

Am anderen Ende der Skala bildet Siemens Energy mit einem Minus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vortag das Schlusslicht. Heute wurde bekannt, dass das Unternehmen ins Kernkraftgeschäft zurückkehrt und Rolls-Royce mit Ausrüstung für dessen geplante Mini-Atomreaktoren beliefert. Beide Unternehmen haben eine Vereinbarung über die Lieferung von Dampfturbinen, Generatoren und weiteren Anlagen geschlossen, wie Siemens Energy mitteilte. Ein entsprechender Vertrag soll bis zum Jahresende unterzeichnet werden.

Während Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist, treiben mehrere Länder wie Großbritannien, Tschechien und Polen die Entwicklung sogenannter Small Modular Reactors (SMRs) voran. China und Russland haben erste Anlagen bereits in Betrieb genommen.

Die Nuklearbranche argumentiert, dass SMRs einfacher zu bauen, kostengünstiger und effizienter sein könnten als traditionelle Großkraftwerke. Atomkraftgegner hingegen bezweifeln dies und befürchten neue Risiken durch eine Vervielfachung der Anlagenzahl, was die Kontrolle erschweren könnte.

