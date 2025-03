Der KI-Boom hat die Börsen in den vergangenen zwei Jahren getragen. Doch laut der Einschätzung dieses sehr bekannten Analysten könnte der Hype bald ins komplette Gegenteil drehen. Diese beliebten Aktien dürften dann unter Druck geraten.

Marko Kolanovic, der ehemalige Chefstratege der Investmentbank J.P. Morgan, ist wegen seiner überraschend häufig korrekten Vorhersagen in den 2010er-Jahren auch als Gandalf der Wall Street bekannt. Nun hat der Experte, der zuletzt mit seinen Thesen öfter daneben gelegen hat, eine neue spannende Prognose abgegeben.

Kommt ein Ende des KI-Booms?

Denn wie der Marktstratege auf X (ehemals Twitter) schrieb, könnte der KI-Boom in seine nächste Phase übergehen. Dabei dürften aber nicht die nächsten großen Ausgaben winken, sondern das genaue Gegenteil. Laut Kolanovic dürfte der nächste Schritt der massive Abbau von Kapazitäten und Investitionen sein, nachdem in einer Hype-Phase Milliarden ausgegeben worden sind.

Dazu passend gab es kürzlich auch Nachrichten von der Unternehmensseite. So hat etwa Microsoft kürzlich Mietverträge mit zwei privaten Rechenzentrumsbetreibern gekündigt, wohl um Ausgaben einzusparen.

Diese Aktien könnten dann unter Druck stehen

Sollte Kolanovic mit seiner These also recht behalten, dann dürfte das bedeuten, dass all die beliebten “Schaufelverkäufer“ für den KI-Boom unter Druck geraten könnten.

Im Fokus stehen in erster Linie dabei Halbleiterunternehmen wie ein Nvidia oder ASML. Aber auch Energieunternehmen wie eine Siemens Energy oder Betreiber von Rechenzentren wie Digital Realty.

Allerdings bestätigte Microsoft selbst konträr zur These von Kolanovic kürzlich auch, weiterhin am 80 Milliarden US-Dollar Investitionsprogramm in technologische Infrastruktur festhalten zu wollen.

Lesen Sie auch:

Goldman Sachs verrät: Diese 20 teilweise unbekannten Aktien kaufen Profi-Investoren jetzt

Oder:

Gold im Höhenflug: Jetzt noch einsteigen? Analysten-Kursziel gibt klare Antwort