Mit Beginn des Oktobers ist an den Börsen klar, dass die Aktienmärkte etwas erreicht haben, das es zuletzt 1997 gab. Und glaubt man den Statistiken, ist auch klar, was jetzt im Aktienhandel passieren wird.

Es ist lange her, dass der amerikanische Index S&P 500, dessen Entwicklung für die gesamte Weltwirtschaft große Bedeutung hat, so gut lief. Dank eines weiter andauernden KI-Hypes und abgesenkten Leitzinsen durch die Fed legte das US-Börsenbarometer in den ersten neun Monaten des Jahres etwa 21 Prozent zu.

Eine solche Rallye zwischen Januar und September gab es zuletzt 1997 – das ist 27 Jahre her. Auch der September, der traditionell als eher schwacher Börsenmonat gilt, lief diesmal besser. Und alle historischen Daten geben aufgrund dieser Ergebnisse eine eindeutige Richtung für den Rest des Jahres vor.

Der Bullenmarkt ist noch lange nicht am Ende

Im Durchschnitt dauert ein Bullenmarkt, in dem wir uns gerade befinden, etwas mehr als fünf Jahren. Nimmt man den letzten Tiefpunkt aus dem Oktober 2022 als Starpunkt, dann könnte die aktuelle Rallye an den Märkten noch um dir drei Jahre dauern. Zudem hat der S&P 500 seit diesem Tiefpunkt erst knapp 60 Prozent zugelegt. Im Schnitt gewann der Index im Verlauf eines Bullenmarktes aber 180 Prozent hinzu. Auch das spricht dafür, dass wir noch nicht am Ende der goldenen Zeiten sind.

Legt der Aktienmarkt auch im vierten Quartal zu?

Daneben gibt es noch eine Statistik, nach der es mit großer Sicherheit möglich ist, dass der S&P 500 im vierten Quartal weiter zulegt. Seit 1990 konnte der Index nämlich zwölf Mal in den ersten drei Quartalen zweistellig zulegen. Und mit einer Ausnahme im Jahr 2012 legte das Börsenbarometer danach immer in den verbleibenden Monaten eines Jahres zu. Im Schnitt lag der Zugewinn bei sieben Prozent, im vergangenen Jahr waren es elf Prozent. Es spricht also einiges dafür, dass die Rallye an den Aktienmärkten im Jahr 2024 noch nicht sein Ende gefunden hat.

