Welche ETFs sind wirklich die besten? Die KI hat fünf ETFs identifiziert, die laut ihrer Analyse weltweit führend sind. Doch das Ergebnis zeigt: Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Hier erfahren Sie, welche ETFs die KI als Top-Performer sieht und was Anleger dabei beachten sollten.

Wir haben die KI gefragt, welches die besten ETFs der Welt sind. Und während einige Antworten erwartbar waren, so gab es doch auch einige Überraschungen. Und es zeigt sich auch: Die KI ChatGPT kann nicht alles.

KI: Das sind die besten ETFs der Welt

Der erste ETF auf der Liste ist ein Klassiker: der MSCI World ETF. Mit seiner breiten Diversifikation in über 1.500 Aktien aus Industrieländern bildet er die weltweite Marktentwicklung ab. Kein Wunder, dass dieser Fonds von der KI als einer der besten bezeichnet wird. Doch ein entscheidender Kritikpunkt bleibt: Die Gewichtung des MSCI World ist stark US-lastig, da amerikanische Unternehmen wie Apple und Microsoft einen großen Anteil des Index ausmachen. So wird aus einem „globalen“ Fonds schnell ein Amerika-Schwergewicht, was in schwächeren US-Phasen zu Problemen führen kann.

Der nächste ETF auf der Liste: der S&P 500 ETF. Auch dieser Fonds spiegelt die amerikanische Wirtschaft wider, allerdings noch konzentrierter auf die größten 500 börsennotierten Unternehmen der USA. Der Erfolg des S&P 500 in den letzten Jahren ist unbestreitbar, aber die starke Abhängigkeit von US-Technologieriesen birgt ein hohes Klumpenrisiko. Als dritter ETF wurde überraschend der MSCI Emerging Markets ETF von der KI empfohlen. Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien waren in den letzten Jahren von wirtschaftlichen Schwierigkeiten geplagt, aber die jüngsten Entwicklungen deuten auf ein mögliches Comeback hin.

Auch MSCI World dabei, aber kein gutes Gleichgewicht der KI

Als vierter Vorschlag hat es ein ETF auf den Nasdaq 100 in die Auswahl geschafft – ein weiterer US-lastiger Fonds mit starkem Fokus auf die Technologiegiganten. Mit Aktien wie Tesla, Amazon und Nvidia hat der Nasdaq zwar eine beeindruckende Performance hingelegt, aber die Abhängigkeit von wenigen Highflyern ist auch hier hoch. Zum Abschluss schlug die KI noch einen ESG-Nachhaltigkeits-ETF vor, der auf Unternehmen setzt, die besonders umweltfreundlich agieren. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Oft sind die Nachhaltigkeitsstandards schwer vergleichbar, und die tatsächlichen Vorteile für die Rendite bleiben umstritten. Anleger sollten daher die Zusammenstellung der KI-Portfolios kritisch hinterfragen und eine eigene Anlagestrategie entwickeln.

