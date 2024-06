Diese heiße KI-Aktie könnte Anleger jetzt noch positiv überraschen, verrät ein Ex-Banker. Was an der KI-Perle so besonders ist und welche Aktien der Experte noch empfiehlt.

"Das ist ein interessantes Unternehmen aus dem Cloud Content Management und was File Sharing betrifft", verrät Ex-Banker Golo T. Kirchhoff über seine KI-Perle. Und er fährt fort: "Ja klar, es gibt schon Player wie Snowflake. Interessant ist aber die Geschichte hinter dieser Aktie. Wie damals Microsoft ist das Unternehmen vor 20 Jahren in einem Wohnheim entstanden."

Diese KI-Aktie ist eine Perle

Denn bei der KI-Aktie, die der Ex-Banker so spannend findet, handelt es sich um Box Inc. Dabei verrät Golo T. Kirchhoff: "Und interessant ist der Partner von Box: Microsoft. Sie integrieren ihr Content-Cloud-Management-System, genannt Box AI, in Microsofts Azure Open AI. Dadurch ermöglicht Box unstrukturierte Daten schneller zu verstehen, den Wert zu erkennen und können dadurch Open-AI im Rahmen der großen Sprachmodelle einfach in natürlicher Sprache abfragen, wo Verbesserungs-und Effizienzpotenzial besteht. Die Aktie konnte jetzt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den Betriebsgewinn von 7,9 auf 18 Millionen steigern. Der Umsatz wurde auf eine Milliarde Dollar geschraubt und dieses Jahr sehen wir 1,5 bis 1,6 Milliarden Umsatz. Der Betriebsgewinn, laut Analysten, soll sich spätestens im nächsten Jahr verdreifachen. Im letzten Jahr hatte die KI-Aktie Box zwar noch ein KGV von über 100. Doch jetzt liegen wir bei 25 und im nächsten Jahr haben wir einen KGV von 18. Das bedeutet schon etwas."

Auch diese Aktien empfiehlt der Ex-Banker

Dabei empfiehlt unser Kollege und Börsenbrief-Autor Golo T. Kirchhoff nicht nur die Box-Aktie. Im neuesten Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät Golo T. Kirchhoff, welche Aktien er aktuell noch sehr spannend findet. Dass das nicht nur heiße Luft ist, zeigt seine Historie. Anfang des Jahres hat er die Spotify-Aktie empfohlen, welche seit Empfehlung um 74 Prozent gestiegen ist. Und in den vergangenen sechs Wochen stieg seine Empfehlung von Zeta Global Holdings ebenfalls stark.

Alle Infos dazu finden Sie jetzt im Video.

