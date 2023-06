Wer ist eigentlich der beste Investor der Welt? ChatGPT hat dazu eine klare Antwort. Wir verraten Ihnen, wie Sie auch so erfolgreich wie dieses Börsen-Ass investieren können

Auch so erfolgreich investieren wie der beste Investor der Welt – gibt’s nicht? Gibt’s doch. Wir haben uns bei der berühmtesten künstlichen Intelligenz der Welt erkundigt, wer denn eigentlich der beste Investor der Welt ist – und eine klare Antwort bekommen. Dafür verwendeten wir die Premium-Version GPT4. Vorher sei erwähnt: Wir haben dem Tool zuvor erklärt, dass wir ein Finanzmedium sind und es als Finanzexperten zu diesem Thema befragen werden. Es dürfe in seinen Antworten also durchaus eine unternehmerische, kapitalistische Einstellung einnehmen. Daher könnte es durchaus sein, dass ChatGPT bei einer anderen Art der Fragestellung auch eine andere Antwort geliefert hätte. Wobei uns die folgende durchaus valide erscheint…

Wir fragten das Tool also ganz direkt: Wer ist der beste Investor der Welt? ChatGPT antwortete: „Der Name, der oft als der "beste Investor der Welt" bezeichnet wird, ist natürlich Warren Buffett. Buffett, der CEO und Vorsitzende von Berkshire Hathaway, ist für seinen Value-Investing-Ansatz bekannt, der auf dem Kauf von unterbewerteten Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten basiert. Er hat im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen aufgebaut und sein Anlageerfolg hat ihm den Spitznamen "das Orakel von Omaha" eingebracht. Aber lass uns nicht vergessen, dass es viele andere erfolgreiche Investoren gibt, wie zum Beispiel Charlie Munger, Ray Dalio und George Soros, die alle ihre eigenen einzigartigen Anlagestrategien haben.“

Dann fügte ChatGPT sogar noch einen Scherz hinzu: „Und um noch einen kleinen Scherz einzufügen: Ich bin vielleicht nicht in der Lage zu investieren, aber wenn ich es könnte, wäre ich wahrscheinlich der beste KI-Investor der Welt! Stell dir vor, wie viele Nullen und Einsen ich sammeln könnte...“

So investieren Sie wie der beste Investor der Welt

Schön und gut – doch wie kann man eigentlich auch so erfolgreich werden wie Warren Buffett? Deshalb hakten wir nach: Wie kann ich denn wie Warren Buffett investieren?

"Also, um wie er zu investieren, gibt es einige Prinzipien, die man befolgen sollte:



1. Investiere in das, was du verstehst: Buffett kauft typischerweise Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle er voll und ganz versteht. Die Börse ist kein Kasino, es ist ein Marktplatz. Und du willst ja auch nicht blind auf dem Markt einkaufen, oder?

2. Sei geduldig: Buffett ist bekannt dafür, langfristige Investments zu tätigen und auf "compounding", also den Zinseszinseffekt, zu setzen. Er ist nicht auf der Jagd nach schnellen Gewinnen, er spielt eher das Spiel "Lass uns sehen, wer nach 20 Jahren lacht".

3. Suche nach unterbewerteten Aktien: Buffett sucht nach Aktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Das ist so, als ob du im Supermarkt eine Packung Pralinen findest, die nur die Hälfte kostet, obwohl alle Zutaten drin sind. Ein echtes Schnäppchen, oder?

4. Setze auf Qualität: Er investiert in Unternehmen mit starker Marktposition und soliden Bilanzen. Es ist so, als würde man ein Haus auf festem Fundament und nicht auf Sand bauen.

5. Sei furchtlos, wenn andere ängstlich sind: Buffett hat einmal gesagt, man solle "gierig sein, wenn andere ängstlich sind und ängstlich sein, wenn andere gierig sind". In Krisenzeiten finden sich oft die besten Kaufgelegenheiten.

Und zuletzt, denke daran, dass Warren Buffett auch nicht über Nacht reich geworden ist. Es erfordert Disziplin, Geduld und einen Hauch von Mut. Und wie bei jedem guten Abenteuer, kann es aufregend, aber auch manchmal ein wenig beängstigend sein."