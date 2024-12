Anleger haben in diesem Jahr eine enorme Rallye an den Märkten erlebt und zweistellige Kursgewinne einfahren können. Doch jetzt stellt sich für viele die Frage: Kann das im Jahr 2025 so weitergehen? Das sind jetzt ganz aktuell die Prognosen der Analysten für das kommende Jahr an der Börse.

2024 war ein wirklich gutes Jahr – zumindest an der Börse, denn die meisten Aktieninvestoren dürften nach der massiven Rallye zweistellig im Plus liegen. Doch nach diesem fast schon rekordverdächtigen Höhensturm stellt sich für viele Anleger die Frage, wie lange das noch so weiter gehen kann und ob 2025 ebenfalls ein so gutes Jahr wird.

Dazu haben kürzlich die Analysten vieler großer Geldhäuser ihre Erwartungen veröffentlicht, die definitiv einen Blick wert sein dürften.

So hoch kann der Aktienmarkt im Jahr 2025 noch steigen

Dabei kann man vor allem eines feststellen: Alle großen Banken und Analystenhäuser, die bisher ihre Prognosen veröffentlicht haben, erwarten, dass 2025 ebenfalls ein positives Aktienjahr werden wird. Zwar geht niemand davon aus, dass sich die Kurssprünge dieses Jahres im S&P 500 wiederholen werden, doch attraktive Renditen sollen trotzdem möglich sein.

So sind im Fall der optimistischsten Prognose von Wells Fargo 15 Prozent an Performance im kommenden Jahr möglich. Laut der zurückhaltendsten Schätzung von der UBS immerhin 5,6 Prozent.

Übrigens gehen die Experten mehrheitlich davon aus, dass die Administration unter Trump ein positives wirtschaftliches Umfeld schaffen wird, was positiv für die Börse ist, während weiter sinkende Zinsen zusätzliche Unterstützung liefern.

Jetzt noch schnell Aktien kaufen, bevor sie 2025 weiter steigen?

