INTERVIEW: BÖRSE ONLINE sprach mit Datagroup-Vorstandschef Andreas Baresel über die erhöhte Kundennachfrage aus dem SAP-Umfeld, wichtige Investitionen in Zukunftstechnologien und weitere Zukäufe

BÖRSE ONLINE: Die Aktie von Datagroup hat sich in den vergangenen Monaten sehr schwach entwickelt. Woran lag das?

Andreas Baresel: Deutsche Small und Mid Caps aus dem IT-Service-Segment haben sich in den vergangenen Monaten generell schwächer entwickelt an der Börse. Das belastete auch die Datagroup-Aktie. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass unsere strategische Ausrichtung richtig und erfolgreich ist. Mittelfristig wird sich das dann auch in einem steigenden Aktienkurs zeigen. Dass der derzeitige Kurs den fairen Wert der Aktie nicht widerspiegelt, zeigt schon ein Blick auf die Kursziele von Analysten, die sich im Bereich von 68,50 Euro bis 86 Euro bewegen.

Das laufende Geschäftsjahr schätzen Sie eher als Übergangsjahr ein und erwarten das operative Ergebnis aufgrund hoher Investitionen auf Vorjahresniveau. Was ist der Hintergrund dieser Investitionen?

Marktforscher gehen davon aus, dass die Ausgaben von Unternehmen für digitale Technologien derzeit siebenmal schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft, da Firmen durch die Anforderungen des Marktes gezwungen sind, digitale Geschäftsmodelle auszubauen und digitale Fähigkeiten zu stärken. Daher sind wir überzeugt: Wer hier nicht investiert, verliert schnell Marktanteile. Wir werden in diese Bereiche im laufenden Geschäftsjahr rund sechs Millionen Euro investieren, um die Grundlage für weiteren Erfolg und künftiges Wachstum zu schaffen.

Wann werden sich diese Investitionen voraussichtlich im Ergebnis und der Marge von Datagroup niederschlagen?

Wir wollen auch künftig ganz vorne mitspielen und weiterwachsen, deshalb sind Investitionen in Zukunftstechnologien rund um Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud die Grundlage für unseren Erfolg. Die Verwendung der neuen Technologien ermöglicht es uns, unser Produktangebot auszuweiten, es steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit im Neukundengeschäft und ist damit die Basis für zukünftig beschleunigtes Wachstum.

Ein wesentlicher Teil der Datagroup-DNA sind Akquisitionen. Nach Ihren Worten ist „die Pipeline interessanter Übernahmekandidaten gut gefüllt“. Nach welchen Kriterien wählen Sie diese aus?

Seit unserem Börsengang im Jahr 2006 haben wir schon 34 Unternehmen übernommen. Entscheidend ist für uns, dass Zukäufe das Potenzial haben, nachhaltig profitabel zu sein und dass sie unser Gesamtportfolio bereichern. Oberstes Ziel unserer M&A-Strategie ist es, dauerhaft zusätzlichen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Ende März haben Sie die Übernahme des SAP-Dienstleisters ISC bekannt gegeben. Was versprechen Sie sich von der dritten Akquisition im aktuellen Geschäftsjahr?

ISC ist ein solides, profitables Unternehmen und erwirtschaftet eine niedrig zweistellige Ebit-Marge sowie konstante Cashflows. Mit dem Erwerb stärken wir unsere Expertise im SAP-Bereich und gewinnen weitere Präsenz im süddeutschen Raum hinzu.

Wie sieht der finanzielle Spielraum für neue Zukäufe derzeit aus?

Für die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie steht uns ausreichend Finanzierungskapazität zur Verfügung. Aufgrund unseres niedrigen Nettoverschuldungsgrads gibt es reges Interesse unserer Finanzierungspartner am Ausbau der Zusammenarbeit auch mit flexiblen M&A-Linien zur Unterstützung unseres anorganischen Wachstumskurses.

Sie haben auf der Hauptversammlung von einer erhöhten Kundennachfrage in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres 2023/2024 berichtet. Aus welchen Branchen kamen die jüngsten Aufträge?

Wir verzeichnen eine starke Nachfrage nach unseren CORBOX-IT-Services und nach unseren Beratungsleistungen, unter anderem im SAP-Umfeld. Wir konnten in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres bereits Neukundenaufträge mit einem zukünftigen Jahresumsatzvolumen von 18,5 Millionen Euro erzielen. Die Kunden kommen dabei aus den unterschiedlichsten Branchen: von Stadtwerken über die Pharmaindustrie und Automobilzulieferer bis hin zu Rüstungsunternehmen.

Was sind die Gründe für die Nachfrage?

Das Thema Cyber Security nimmt an Bedeutung spürbar zu. IT-Sicherheit ist für die Digitalisierung ein entscheidender und notwendiger Erfolgsfaktor, doch viele Unternehmen können ihre IT-Sicherheit nicht mehr selbst managen. Durch das Outsourcen von IT-Leistungen können sich unsere Kunden auf ihr eigentliches Kerngeschäft zu konzentrieren und Kosten sparen. Mit unseren CORBOX-Services bieten wir genau das.

Fazit Chance für Neueinsteiger: Für weitsichtige Anleger gibt es unter den deutschen Nebenwerten derzeit eine Vielzahl an attraktiven Opportunitäten. Dazu zählt die Aktie von Datagroup, die nach einer längeren Durststrecke deutlich unter den Kurszielen der Analysten notiert. Das aktuelle Niveau ist eine Chance für Neueinsteiger. Für das Papier des IT-Service-Konzerns sprechen neben der günstigen Bewertung auch die jüngsten Großaufträge, die sich ab dem Geschäftsjahr 2024/2025 positiv in Umsatz und Ergebnis niederschlagen werden. Firmenchef Andreas Baresel, der jüngst selbst Aktien von Datagroup kaufte, berichtet über positive Impulse aus dem SAP-Umfeld und will mit Datagroup verstärkt in Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien investieren und die Akquisitionsstrategie fortsetzen.

Lesen Sie auch: Microsoft, AMD & Co: Bei diesen Mega-Tech-Aktien laufen Insider gerade Sturm