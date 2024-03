Diese DAX-Aktie zieht am Mittwoch massiv an und kann 16,8 Prozent gewinnen, was wesentlich zum Übersteigen der 18.000 Punkte im Leitindex geführt hat. Ist dieser Kurssprung der Beginn des großen Comebacks?

Die Aktie von Zalando wurde seit dem Hype rund um E-Commerce-Unternehmen massiv verprügelt. Von dem Hoch über 100 Euro ging es zeitweise mehr als 80 Prozent nach unten und momentan befindet sich der Wert weiterhin in einem stringenten Abwärtstrend. Am Mittwoch kommt allerdings Hoffnung auf eine Erholung auf:

DAX-Aktie zieht massiv an

Denn die DAX-Aktie kann zu Beginn des Handels am Mittwoch 16,8 Prozent auf über 22 Euro zulegen und bewegt sich damit über die 50- und 100-Tage-Linie sowie die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro.

Hintergrund dieses massiven Anstieges sind die Quartalszahlen, des Unternehmens, die Anleger auf ganzer Linie überrascht haben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete Zalando einen Gewinn von 350 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr knapp 185 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Wesentlicher Treiber dieses Gewinnsprungs waren Kosteneinsparungen.

Mittelfristig äußerte sich das Management von Zalando zudem positiv für die Geschäftsentwicklung. So soll der Umsatz bis 2028 genauso wie das Bruttowarenvolumen jährlich um fünf bis zehn Prozent wachsen. Zusätzlich will das DAX-Unternehmen seine Margen verbessern. Für in vier Jahren peilt man eine operative Gewinnmarge von sechs bis acht Prozent an.

Sind diese +16,8 Prozent der Beginn des großen Comebacks?

Bei solch positiven Aussichten stellt sich vielen Anlegern die Frage: ist das der Beginn des großen Comebacks bei Zalando?

Tatsächlich sind die positiven Aussichten Balsam auf die Seele von Zalando-Aktionären, allerdings ist für den Wert primär aus charttechnischer Sicht noch kein großes Comeback absehbar. Denn Zalando unterliegt weiterhin einem Abwärtstrend, der vermutlich ohne einen Sprung über die 200-Tage-Linie bei 23,28 Euro in absehbarer Zeit die Aktie wieder nach unten drücken dürfte.

Dementsprechend ist ein Investment nur für spekulative Anleger mit entsprechender Verlusttragfähigkeit interessant.

TradingView Zalando Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Super-Dividenden von mehr als 7 Prozent bei diesen deutschen Aktien: So viel schütten die Konzerne in DAX und Co. aus

Oder:

Buy & Hold forever: Bei diesen drei Dividendenaktien ist das möglich