Zum Start in die Woche halten sich DAX-Anleger bedeckt. Was dahintersteckt und warum unter anderem die Aktien von Siemens Energy, Commerzbank und Sartorius im Fokus stehen

Es ist ein vorsichtiger Wochenauftakt beim deutschen Leitindex: Der DAX liegt gerade einmal 0,37 Prozent im Plus und steht beinahe unverändert bei 15.290 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50. Der liegt 0,53 Prozent im Plus und steht bei 4.219 Punkten.

„Vor den Inflationsdaten aus den USA am morgigen Tag bleiben viele Investoren in der Deckung und lassen den heutigen Handelstag erst einmal passieren", sagte Experte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Viele Investoren sind derzeit stark verunsichert, welchen Zinspfad die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten einschlagen wird. Zuletzt hatten die Währungshüter die Zinsen auf zwei Sitzungen in Folge nicht angetastet und damit Spekulationen befeuert, der Zinsgipfel sei erreicht. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte Ende der Woche jedoch, dass Zinserhöhungen weiter eine Option blieben.

Aktien von Siemens Energy, Commerzbank und Sartorius beim DAX im Fokus

Überzeugen konnte heute die Aktie von Siemens Energy. Mit einem Plus von über fünf Prozent markiert sie die Spitze im DAX. Was dahintersteckt, lesen Sie hier. Auch Fresenius, Commerzbank und Rheinmetall konnten überzeugen. Alle drei Aktien liegen über zwei Prozent im Plus.

Das Schlusslicht bildet hingegen Sartorius. Die Aktie liegt heute als einziger DAX-Wert über zwei Prozent im Minus.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Noch mehr Abgaben in der Rente gefordert – Finales Signal zur privaten Vorsorge?