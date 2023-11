Fast Minus 20 Prozent rauschte die Aktie von Bayer heute in den Keller. Die Anleger halten sich beim DAX bedeckt – das gibt es jetzt zu wissen

Nach einer hervorragenden vergangenen Woche starteten die DAX-Anleger heute eher vorsichtig in die neue Woche. Beim deutschen Leitindex herrscht kaum Bewegung, er steht derzeit bei 15.902 Punkten. Die Hoffnung bleibt, dass es der Index diese Woche schafft, womöglich die Marke von 16.000 Punkten zu durchbrechen. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, tut sich kaum etwas. Der Index steht derzeit bei 4.345 Punkten.

Nach der jüngsten Börsen-Rally gehen die Anleger auch an der Wall Street in Deckung. Die drei wichtigsten US-Indizes hatten drei Wochen in Folge zugelegt, weil Investoren angesichts des nachlassenden Preisdrucks in den USA auf ein Ende der Zinserhöhungen setzten. Bevor die Anleger aber stärker ins Risiko gehen, warten sie Analysten zufolge nun auf weitere Hinweise, wann die US-Notenbank Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte. „In den nächsten Wochen wird es eine gewisse Konsolidierung am Markt geben, bevor es zu der typischen Weihnachtsrally zum Jahresende kommt", prognostizierte Ken Polcari von Kace Capital Advisors. Die vorangegangene Rally sei übertrieben gewesen. Hinweise auf die Richtung der US-Zinsen erhofften sich Marktteilnehmer von den Fed-Protokollen der November-Sitzung, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen. Einen Gradmesser für die Ausgaben von US-Verbrauchern sollen zudem die Verkaufszahlen am anstehenden Black Friday liefern.

Bayer-Aktie rauscht fast Minus 20 Prozent in den Keller – Schlusslicht im DAX

Einen besonders schlechten Tag hatte hingegen die Bayer-Aktie, die fast 20 Prozent in den Keller rauschte. Denn Bayers größter Medikamentenhoffnungsträger Asundexian floppte in einer entscheidenden Phase-3-Studie. Dies beeinträchtigte das Vertrauen der Anleger in alle Unternehmen, die ähnliche Medikamentenklassen entwickeln, sagten Marktteilnehmer.

Ansonsten gibt es heute keine allzu großen Verluste im DAX. Hervorzuheben sind die Aktien von Merck, Zalando und Sartorius, die heute alle über zwei Prozent zulegen konnten.

Mit Material von rtr

