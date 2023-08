Anleger zeigen sich vor der bevorstehenden Notenbanksitzung am Donnerstag optimistisch, auch die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia treiben den deutschen Leitindex. Kann er seinen Optimismus die Woche beibehalten?

Nach einer schwierigen vergangenen Woche stabilisiert sich der deutsche Leitindex langsam wieder. Den gestrigen Tag hatte er mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 15.603 Punkten geschlossen.

Aktuell liegt der Dax heute 0,76 Prozent im Plus und steht aktuell bei 15.723 Punkten, beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, sind es sogar knapp über ein Prozent. Er steht aktuell bei 4.267 Punkten.

Donnerstag rückt immer näher: Da beginnt nämlich das US-Notenbanktreffen in Jacksonhole. Anleger hoffen dabei auf Hinweise um einschätzen zu können, wie es bei der Zinspolitik weitergeht. Hinweise in Richtung Zinssenkungen würden den Börsen vermutlich Aufschwung geben. Außerdem gibt es aktuell keine großen Neuigkeiten aus China. "Und hier gilt im Moment für die Börsen: No news is good news", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners gegenüber Reuters. Der kriselnde Immobilienmarkt in China drückte vergangene Woche auf die Börsen.

Auch die am morgigen Mittwoch anstehenden Quartalszahlen von Nvidia beflügeln den Dax. Diese sorgten auch beim S&P 500 und dem Nasdaq für Aufschwung. Dennoch ist Vorsicht geboten: „Die Messlatte für den anstehenden Geschäftsbericht liegt sehr hoch, und die Enttäuschung könnte noch größer werden, wenn Nvidia die Erwartungen nicht erfüllt", erklärte Russ Mould, Manager beim Brokerhaus AJ Bell gegenüber Reuters.

Dax: Vonovia, Infineon, SAP und Siemens Energy gewinnen, Rheinmetall bildet das Schlusslicht

Unterdessen führen Vonovia, Infineon, SAP und Siemens Energy den Dax heute an, sie alle liegen über zwei Prozent im Plus. Siemens Energy hatte die Prognose nach oben angepasst dank einer steigenden Nachfrage nach alternativen Energien. Infineon könnte als Halbleiterhersteller vom Aufschwung durch Nvidia profitieren. Auch Vonovia-Anleger sollten sich freuen, da die Aktie zuletzt deutlich nachgab.

Rheinmetall hingegen bildet heute das Schlusslicht im Dax. Als einziger Wert des Index verlor die Aktie am heutigen Dienstag über ein Prozent.

Mit Material von rtr

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Vorstand der Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.