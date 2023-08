Erneut zeigen sich heute die europäischen Immobilienwerte schwach. Der DAX-Konzern Vonovia verliert etwa 2 Prozent auf 20,30 Euro. Das ist die Ursache für den Abverkauf..

Wiedereinmal verlieren am Dienstag die Aktien der Immobilienunternehmen kräftig. Das steckt dahinter:

Vonovia Aktie & Co. werden abverkauft: Das steckt dahinter

Weiter steigende Zinsen haben am Dienstag den europäischen Immobiliensektor belastet. Mit einem Minus von zwei Prozent war dieser der größte Verlierer auf dem Sektortableau. Am deutschen Markt reichten die Verluste von zwei Prozent bei Vonovia bis zu 3,1 Prozent für die Deutsche Wohnen.

Die Rendite zehnjähriger US-Papiere erreichte am Dienstag mit 4,226 Prozent ein weiteres Hoch seit November vergangenen Jahres. Zehnjährige Bundesanleihen markierten mit gut 2,68 Prozent ein Hoch seit März dieses Jahres. An der Derivatebörse Eurex fiel der Bund-Future nach tagelangen Verlusten auf den niedrigsten Stand seit einem Monat.

Mit steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verschlechtert sich tendenziell die Refinanzierung der Immobilienbranche. Zudem werden Verkäufe aus den Portfolios erschwert, weil sich die Kosten für potenzielle Erwerber erhöhen. Hinzu kommt, dass Zinsprodukte aus Sicht von Investoren an Attraktivität in Relation zu Aktien gewinnen.

Wie geht es mit der Vonovia Aktie & Co. weiter?

Keine gute Mischung also für die Vonovia Aktie, welche langsam wieder unter die Marke von 20 Euro zu rutschen droht. Tatsächlich beweist dieser Abverkauf einmal mehr, dass die Verwerfungen im Immobiliensektor noch lange nicht vorbei sind und Vonovia auch langfristiger belasten dürften.

Dementsprechend zeigt sich auch ein eher negatives Chartbild. Nachdem die Aktie von der 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt ist, ist die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro entscheidend. Hält diese nicht, dürfte die Aktie auf die 50-Tage-Linie bei 19,30 Euro stürzen und würde die Gewinne der Aufwärtsbewegung im Juli wieder zunichtemachen.

Zwar bleibt Vonovia langfristig aufgrund der günstigen Bewertung und vor dem Hintergrund einer gesicherten Finanzierung interessant – kurzfristig kann es bei Immobilienwerten aber allgemein noch etwas ruckeln. Anleger sollten sich also auf Volatilität einstellen.

