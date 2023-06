Der deutsche Leitindex zeigte heute kaum Bewegung. Anleger warten auf neue Impulse der nächsten Zinsschritte. Deutsche Telekom, Porsche und Zalando zählen zu den Verlierern des Tages

Die Anleger halten sich weiterhin bedeckt. Zwar wurde jüngst eine Einigung bezüglich der US-Schuldenobergrenze gefunden. Allerdings ist man immer noch gespannt auf die nächsten Zinsschritte der amerikanischen Notenbank Fed im Juni. Der Dax bewegte sich daher heute kaum vom Fleck und kratzt von unten an der 16.000 Punkte Marke. Ob er diese heute noch durchbrechen kann, bleibt abzuwarten.

„Der Markt hat eine Pause eingelegt und wartet bis zur Fed-Sitzung und den Inflationsdaten ab", sagte Paul Nolte, Stratege beim Vermögensverwalter Murphy & Sylvest, gegenüber Reuters. Die Inflationsdaten werden für den kommenden Dienstag erwartet, der nächste Zinsentscheid der Fed folgt dann am Mittwoch. Am Donnerstag folgt dann die EZB. Die kommende Woche konzentrieren sich also alle Anleger-Augen auf die Zinsentscheide in Amerika und Europa.





Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche Automobil Holding, Deutsche Telekom.