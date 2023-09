Diese Dividendenaktie aus dem DAX mit einem KGV von 8,8 und einer Ausschüttungsrendite von 4,4 Prozent bekommt am Dienstag ein positives Analystenupgrade und zieht im Kurs an. Zeit sich den Titel jetzt zu sichern?

Die Aktie von E.ON gehört mit einer Dividendenrendite von 4,4 Prozent zu den ausschüttungsstärksten Aktien im DAX. Jetzt hat die Dividendenerle zusätzlich zu der attraktiven Bewertung auch noch einen positiven Analystenkommentar bekommen. Ist es Zeit jetzt bei der Aktie zuzuschlagen?

DAX-Dividendenaktie mit KGV 8,8 und 4,4 Prozent Dividendenrendite bekommt Analystenupgrade

Die Antwort lautet ja, zumindest wenn es nach der Meinung von Analyst Bartlomiej Kubicki von der französischen Großbank Société Générale (SocGen) geht. Denn dieser stufte das Papier in einer am Dienstag vorgelegten Studie auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er zudem leicht von 13,20 auf 13,40 Euro an.

Das regulatorische Umfeld in Deutschland verbessere sich, schrieb er unter Verweis auf höhere zulässige Kosten für überschüssiges Kapital. Zudem laufe das Geschäft mit Energienetzen dynamisch. Daher sei mit weiteren Investitionen zu rechnen, insbesondere als Teil der deutschen Energiewende. Kubicki hob außerdem seine operativen Gewinnschätzungen an.

Jetzt bei der Dividendenaktie aus dem DAX zuschlagen?

Dementsprechend positiv reagierte auch die Aktie von E.ON und schob sich mit einem Plus von 1,8 Prozent wieder in Richtung der Juli-Hochs, unweit entfernt von den Höchstständen des Jahres aus dem Mai bei 12,29 Euro.

Anleger sollten auf die aktuelle Kursbewegung deswegen definitiv ein Auge werfen, denn der Energienetzbetreiber könnte nach dem Überschreiten der Juli Hochs ein Kaufsignal generieren.

Gleichzeitig bleibt die Aktie aber auch für langfristige Anleger attraktiv. Mit einer Bewertung von KGV 8,8 und einer Dividendenrendite von 4,4 Prozent erscheint die konservative Aktie nämlich immer noch wie ein Turnaround-Kandidat gepreist auch wenn dies bei E.ON schon seit Längerem nicht mehr der Fall ist.

Mehr zur E.ON-Aktie erfahren Sie hier

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Mega-Klage gegen Öl-Multis Shell, ExxonMobil, BP und Co. – Öl-Aktien jetzt verkaufen?

Oder:

Anlegen wie André Kostolany: Das sind 30 Aktien für die Ewigkeit