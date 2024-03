Der DAX knackt einen Rekord nach dem anderen – was Anleger jetzt wissen sollten und warum die Aktien von BASF, Infineon und Rheinmetall im Fokus stehen

Er ist einfach nicht aufzuhalten: Der deutsche Leitindex verzeichnete heute das vierte Rekordhoch in Folge. Nach einem trägen Start knackte der DAX heute die Marke von 17.500, steht derzeit bei 17.510 Punkten und liegt damit über 0,5 Prozent im Plus. Es war der vierte Börsentag in Folge mit einem Rekordhoch. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 läuft es rund. Der Index liegt derzeit 0,25 Prozent im Plus und steht bei 4.875 Punkten.

„Viele Aktienmärkte haben neue Hochs erreicht. Warum auch nicht? Die Zinsen dürften nicht weiter steigen, und mit einer Rezession ist nicht zu rechnen, schon gar nicht in den USA", schrieb Chefanleger Chris Iggo von Axa Investment Managers. Eine Antriebsfeder für die Gewinne der Unternehmen seien neue Technologien. Diese hätten eine höhere Produktivität zur Folge, nicht zuletzt Künstliche Intelligenz (KI).

Aktien von BASF, Infineon und Rheinmetall beim DAX im Fokus

Die DAX-Spitze markieren von der Performance her derzeit die Aktien von BASF und Infineon mit einem Plus von jeweils über zwei Prozent.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick scheine der aktuelle Zeitpunkt im Zyklus richtig zu sein, um in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem hätten die Volumina, der Schlüsselindikator für die Aktienkurse diversifizierter Chemieunternehmen, ihren Tiefpunkt erreicht. Zudem seien die europäischen Gaspreise im Vergleich zu den USA auf dem wettbewerbsfähigsten Niveau seit 2021. Die Bewertung der Aktie könnte - verglichen mit der letzten Zyklusdelle - auch tatsächlich Aufwärtspotenzial implizieren. Es sei allerdings nicht viel, so der Experte.

Das Schlusslicht hingegen bildet die Aktie von Rheinmetall mit derzeit -1,73 Prozent. Anleger nahmen Kursgewinne mit. Die Papiere des Rüstungskonzerns waren in diesem Jahr bereits um rund 46 Prozent gestiegen, getrieben von der Aussicht auf stark steigende staatliche Verteidigungsausgaben.

Mit Material von dpa-afx

