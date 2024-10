Was ist los beim DAX? Trotz der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen zeigt der deutsche Leitindex kaum Bewegung. Doch warum profitieren ausgerechnet Rückversicherer wie Munich Re heute besonders stark?

Der DAX steht aktuell fast unverändert bei 19.239 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, zeigt sich wenig Dynamik. Dieser liegt aktuell mit einem leichten Minus von 0,15 Prozent bei 4.975 Punkten.

„Die Preissteigerung im Monatsvergleich fällt höher aus als erwartet. Zwar sinkt die Jahresrate dank eines günstigen Basiseffekts, dennoch enttäuschen die Zahlen", kommentierte Experte Ulrich Wortberg von der Helaba.“ „Ob die Zinssenkungserwartungen aber gedämpft werden, ist fraglich, denn die zeitgleich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind unerwartet deutlich gestiegen und sie lassen auf eine im Trend nachlassende Beschäftigungsdynamik schließen", so Wortberg.

Rückversicherer im Aufwind – Aktien von Munich Re und Hannover Re an DAX-Spitze

Angesichts der Abschwächung des Hurrikans „Milton“ an der Westküste Floridas waren die Aktien europäischer Rückversicherer gefragt. Anleger spekulieren darauf, dass die Schäden bald in den kommenden Prämienerneuerungen berücksichtigt werden. Dadurch rangieren die Papiere von Munich Re und Hannover Rück mit einem Plus von jeweils mehr als drei Prozent an der Spitze des DAX.

Rüstungswerte gerieten aufgrund einer vagen Waffenstillstandsdebatte im Krieg Russlands gegen die Ukraine ins Schwanken. Die ukrainische Staatsführung wies einen italienischen Medienbericht zurück, wonach sie zu einem Waffenstillstand an der aktuellen Frontlinie bereit sein könnte. Vor diesem Hintergrund bildete die Aktie von Rheinmetall mit einem Minus von über drei Prozent das Schlusslicht im DAX.



Mit Material von dpa-afx

