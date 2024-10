Die Deutsche Telekom hat am Donnerstagmorgen überraschend im Rahmen ihres Kapitalmarkttages Nachrichten zur Dividende, Aktienrückkäufen und der weiteren Unternehmensentwicklung vorgelegt. Mit den Ergebnissen hat kaum jemand gerechnet. Das macht die Aktie jetzt.

Am 10. und 11. Oktober findet in Bonn der Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom statt. Während dieses Events legte das Management überraschend neue Pläne zur Dividende, den Aktienrückkäufen und den Aussichten des Unternehmens vor. Dabei kam es zu einer Überraschung:

Mit diesen Nachrichten zu Dividende und Gewinn hat kaum jemand gerechnet

Denn die Deutsche Telekom will über mehr Dividende und Aktienrückkäufe zusätzliches Kapital an die Anteilseigner zurückführen. So plant man für 2024 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie – im Vorjahr hatte es noch 0,77 Euro gegeben. Darüber hinaus sollen 2025 Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückgekauft werden.

Finanziert werden soll das Ganze durch mehr Gewinn und Umsatz. So plant die Deutsche Telekom mit 1,5 Milliarden an zusätzlichen Erlösen durch Zusatzangebote (unter anderem aus dem KI-Bereich). Zudem sieht man die Gewinnentwicklung bis 2027 deutlich positiver als vorher. Statt 2,37 Euro je Aktie sollen in drei Jahren 2,50 Euro je Aktie erwirtschaftet werden.

Die von den Bonnern gemeldeten Nachrichten lagen deutlich über den Erwartungen. Die Aktie sprang daraufhin in einer ersten Reaktion leicht nach oben.

Deutsche Telekom-Aktie steigt auf höchstes Niveau seit 23 Jahren

Durch diese positiven Nachrichten steigt die Aktie der Deutschen Telekom am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 23 Jahren und setzt ihre Rekordjagd fort. Doch trotz der Notiz über 27 Euro sind die Analysten weiter optimistisch für die Papiere.

Im Schnitt sehen die Marktbeobachter 18,6 Prozent an Upside bis auf 31,60 Euro und raten zum Kauf. BÖRSE ONLINE ist ebenfalls optimistisch, wenngleich mit einem Kursziel von 30 Euro noch etwas zurückhaltender.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.