Kürzlich war noch von Allzeithochs die Rede, jetzt korrigieren die Indizes scharf und manch prominenter Investor spricht schon wieder von einer Korrektur. Doch was ist hier dran? Und wie müssen sich Anleger jetzt verhalten?

Noch vor wenigen Tagen war der DAX das erste Mal in seiner Geschichte oberhalb der Marke von 16.500 Punkten angelangt und dies obwohl es in der Realwirtschaft deutlich kriselt.

Jetzt scheint sich aber wieder langsam die Realität an den Aktienmärkten einzustellen. Ist eine Korrektur jetzt unvermeidlich?

DAX, S&P und Dow Jones fallen kräftig

Denn auch wenn die Korrektur am Mittwoch eher durch die Abstufung der Bonität der USA eingeläutet wurde, so dürfte die Realwirtschaft nach dem Ende des Sommerlochs wieder mehr in den Fokus der Anleger rücken.

Zwar haben die Unternehmen in den USA bisher während der Berichtssaison überzeugt, allerdings zeichnet sich in Deutschland eher ein Bild von Gewinnwarnungen und negativen Ausblicken.

Dies spiegelt sich auch in den Wirtschaftsdaten wider, da Deutschland die einzige große Volkswirtschaft ist, welche in diesem Jahr nicht wachsen soll. Auch andere wichtige Kennzahlen wie Einzelhandelsumsätze, Konsumraten & Co. stimmen negativ.

Kommt jetzt bald die deutliche Korrektur?

Dementsprechend ist primär eine Korrektur für deutsche Aktien möglich, da die Bundesrepublik bereits von einer echten (keiner technischen) Rezession befallen zu sein scheint.

Was andere Länder wie die USA angeht, bleibt abzuwarten, inwieweit sich die drastischen Zinsanhebungen der Notenbanken auf die breite Wirtschaft auswirken und ob ein Abschwung, sollte er kommen, auch einen deutlichen Einfluss auf die Märkte haben wird.

Folglich scheint es aktuell wieder sehr attraktiv bei der Geldanlage einen globalen Ansatz zu wählen, um sich über einzelne Ländergrenzen, wie die von Deutschland, hinaus zu diversifizieren.

Jetzt in stabile Werte investieren, um sich vor der Krise zu schützen? Mehr dazu finden Sie hier

Lesen Sie auch:

Die überraschende Rückkehr des Bärenmarktes – Darum geht es bald 20 Prozent nach unten

Oder:

Abverkauf oder letzte Chance einzusteigen? Schicken Fed und EZB uns jetzt in den Crash?