Kräftiger DAX-Sturz! Warum der deutsche Leitindex gerade ordentlich Federn lassen muss und vor allem Auto-Aktien wie VW oder Porsche leiden

Lieber schnell Gewinne mitnehmen – so scheint aktuell der Eindruck, blickt man auf den deutschen Leitindex. Der DAX liegt derzeit rund 1,4 Prozent im Minus und steht bei 18.364 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, büßte ordentlich ein und liegt sogar 1,5 Prozent im Minus. Damit fällt der Index wieder unter die Marke von 5.000 Punkten und steht bei 4.958 Punkten.

Nach der Zinshoffnungsrally vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eingeknickt. Denn da war das Börsenbarometer noch um 1,4 Prozent gestiegen und hatte die Verluste der vergangenen drei Handelstage fast wettgemacht.

Auch wenn die US-Verbraucherpreise im Mai etwas weniger stark gestiegen waren als erwartet, hält die amerikanische Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und deutet für dieses Jahr nur eine Zinssenkung an. So lautet das Fazit der Bekanntgabe aktueller Inflationsdaten und der US-Notenbanksitzung vom sogenannten "Super-Mittwoch". „Die Fed äußerte sich vorsichtig, trotz der sich abkühlenden Inflation", kommentierten die Experten der UBS.

Vor allem Auto-Aktien wie VW beim DAX getroffen

Die Aktien deutscher Autohersteller wurden erneut von drohenden europäischen Sonderzöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge und möglichen Vergeltungsmaßnahmen Chinas belastet. Marktexperte Andreas Lipkow warnte davor, dass diese Maßnahme sehr schnell nach hinten losgehen könnte. Experten hatten bereits am Vortag vor einer entsprechenden Reaktion Chinas gewarnt und darauf hingewiesen, dass mittlerweile auch deutsche Hersteller Autos aus Fernost nach Europa importierten. Auch diese Einfuhren würden durch Zölle verteuert, hieß es.

Für die Volkswagen-Vorzugsaktien ging es um 3,4 Prozent bergab nach Verlusten am Vortag. Aber auch die Kurse der Premium-Hersteller Porsche AG, Mercedes-Benz und BMW sanken um bis zu 3,3 Prozent. Das Schlusslicht im DAX bildet von der Performance her derzeit mit einem Minus von über fünf Prozent die Aktie der Porsche Automobil Holding. Im Plus liegt, bis auf die Aktie der Deutschen Telekom mit 0,18 Prozent, derzeit kein einziger Wert aus dem DAX.

