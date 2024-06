Wenn an den Aktienmärkten kaum etwas sicher ist, sind Anleger für stabile Titel dankbar, die auch die ein oder andere Schwankung im Portfolio ausgleichen. Mit diesen Aktien kann das funktionieren.

Momentan steigen die Börsen noch ungebremst an. Sowohl der DAX als auch andere Indizes wie der amerikanische S&P500 erreichten zuletzt neue Höchststände. Dass es noch einige Zeit so weitergeht, ist nicht ausgeschlossen. Doch die Unsicherheit um kommende oder eben nicht-kommende Zinssenkungen von den Zentralbanken kann die Stimmung an den Börsen schnell umschlagen lassen.

Zyklische Aktien wie die von Halbleiter- oder anderen Tech-Konzernen sind bei einem Crash schnell aus dem Portfolio von Anlegern verschwunden. Daher lohnt es sich, gerade für defensiv orientierte Börsianer, auch ein paar antizyklische Papiere zu besitzen, die unabhängig von der wirtschaftlichen Grundstimmung ihre Leistung bringen. Eine Umschichtung in defensive Aktien wird in der Fachsprache auch „Risk-off“ genannt, während zyklische Investments logischerweise als „Risk-on“ bezeichnet werden.

Welche Aktienbranchen sind besonders stabil

Als besonders stabil an der Börse gelten vor allem Aktien aus den Sektoren Nahrungsmittel, Konsumgüter (die jeden Tag gebraucht werden), Versicherungen oder auch Medikamente. Ein gutes Beispiel für Aktien aus diesen elementaren Bereichen ist Waste Management, die auch Milliardäre wie Bill Gates im Portfolio haben. Denn die Abfallwirtschaft wird immer gebraucht. Milliardär ist aber ein gutes Stichwort, den die Aktie eines anderen Milliardärs gehört auch zu den stabileren Werten.

Von Berkshire Hathaway bis Rheinmetall

Die Aktie Berkshire Hathaway von Milliardär Warren Buffett gehört so zu den wertbeständigsten Papieren an der Börse. Von einem technischen Fehler am Aktienmarkt, der den Wert zuletzt um 99 Prozent abstürzen ließ, sollten sich Anleger nicht verunsichern lassen. Über die letzten zehn Jahre ging es für den Titel relativ beständig um über 200 Prozent nach oben.

Aus dem deutschen Raum sticht dagegen Rheinmetall hervor. Das Papier konnte sich seit Jahresanfang um fast 80 Prozent verbessern und profitiert dabei von den weltweiten Bestrebungen zur Aufrüstung. Trotz einiger Schwankungen konnte sich der Titel bisher sehr solide über 500 Euro halten. Upside im zweistelligen Bereich ist laut Analysten vorhanden.

Wenn Sie ihr Portfolio stabilisieren möchten, können Sie in beide angesprochene Werte auch mit dem Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE investieren. Der Index umfasst insgesamt 18 krisenfeste Aktien, mit denen Sie auch den ein oder anderen Crash überstehen.

