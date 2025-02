Der deutsche Leitindex DAX legt heute eine Pause ein und verharrt aktuell auf der Stelle. Auf was sich Anleger jetzt einstellen sollten und warum unter anderem die Aktien von Heidelberg Materials und Siemens Energy heute im Fokus stehen.

Fast unverändert steht der deutsche Leitindex DAX im Vergleich zum Vortag aktuell bei 22.427 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, verharrt derzeit beim Vortagesniveau und steht bei 5.451 Punkten.

Dafür konnte aber der MDAX wieder zulegen, er liegt aktuell 0,6 Prozent im Plus. Der Grund: Die im MDAX versammelten mittelgroßen Unternehmen hängen stärker von Deutschlands Wirtschaft ab und haben deshalb in der Vergangenheit auch deutlicher unter dem wirtschaftlichen Abschwung Deutschlands gelitten als die global aufgestellten Unternehmen im MDAX. Mit der Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung hierzulande nach dem Wahlsieg der Union holen MDax-Aktien nun auf. Positiv wirkten auch hohe Kursgewinnen von 11,6 Prozent bei den Aktien von Thyssenkrupp. Hier treibt vor allem der geplante Börsengang der Marine-Sparte weiter an.

Im Fokus stehen in Deutschland die Sondierungsgespräche zur Bildung einer Regierung. „Die Herausforderungen für die Wirtschaft sind riesig. Um sie zu meistern, müssen die neue Bundesregierung und die Unternehmen jetzt gemeinsam und entschlossen handeln", fordert die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). Dass der wohl baldige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die spontane Überlegung, noch mit dem alten Bundestag eine Reform der Schuldenbremse herbeizuführen, nicht von vornherein abgelehnt hat, signalisiere bereits, wie dringlich die Finanzsituation sei, hieß es vom Bankhaus Metzler. Am Markt würde eine rasche Änderung der Fähigkeit zur Schuldenaufnahme sicherlich goutiert werden.

Aktien von Heidelberg Materials und Siemens Energy im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell von der Performance her die Aktie von Heidelberg Materials mit einem deutlichen Plus von vier Prozent. Der Baustoffkonzern zeigt sich nach einem Rekord beim operativen Gewinn optimistisch für das laufende Jahr. „Dank unserer breiten geografischen Aufstellung sowie einem aktiven Kosten- und Preismanagement konnten wir Nachfragerückgänge in einzelnen Regionen mehr als kompensieren", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Dienstag in Heidelberg. Wenngleich der Bausektor in manchen Regionen noch von Schwankungen geprägt sei, setze sich die Stabilisierung in den Kernmärkten fort. Daher rechne das Management im laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum. Zudem soll die Dividende steigen. Barclays-Analyst Tom Zhang zufolge lassen die Ziele für 2025 dem Management Spielraum für positive Überraschungen und Aufstockungen. Heidelberg Materials gilt als Profiteur eines Wiederaufbaus der Ukraine. Zudem will das Unternehmen in Nordamerika weiter wachsen.

Das Schlusslicht im DAX von der Performance her hingegen bildet aufgrund weiterer Gewinnmitnahmen die Aktie von Siemens Energy, derzeit mit einem Minus von rund fünf Prozent.

Enthält Material von dpa-AFX

