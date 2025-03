Der DAX reagiert mit einem starken Kurssprung auf das Finanzpaket der Union und SPD. Zahlreiche bekannte Aktien wie BASF, Deutsche Bank und Co. erleben einen Höhenflug. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Der deutsche Leitindex zeigt sich heute in Hochstimmung: Aktuell liegt der DAX 3,3 Prozent im Plus und klettert damit wieder über die Marke von 23.000 Punkten. Auch der europäische Euro STOXX 50 kann deutlich zulegen – er gewinnt 2,3 Prozent im Vergleich zum Vortag und steht nun bei 5.510 Punkten.

Die starke Erholung am Mittwoch wird vor allem durch das historische Finanzpaket von Union und SPD befeuert. Positiv wirken zudem die überwiegend freundlichen asiatischen Märkte sowie die optimistisch erwarteten US-Börsen. Am Dienstagabend hatten CDU/CSU und SPD, die eine Koalition anstreben, ein umfangreiches Finanzpaket beschlossen. Geplant ist eine Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie ein Sondervermögen für die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro.

Dieses Paket sei „wie ein riesiges Konjunkturpaket“, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen."

Allerdings ist für die Umsetzung eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag erforderlich. CDU/CSU und SPD benötigen dafür die Unterstützung von Grünen oder FDP. Die Zeit drängt, denn spätestens 30 Tage nach der Bundestagswahl am 23. Februar muss der neue Bundestag zusammentreten. Dort könnten AfD und BSW gemeinsam eine Sperrminorität gegen Änderungen des Grundgesetzes bilden.

Nach Eklat im Weißen Haus: Zeichen für Annäherung zwischen Trump und Selenskyj

Derweil gibt es nach dem Eklat im Weißen Haus wieder Zeichen für eine Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. In einer Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments lobte Trump seine bisherige Arbeit als beispiellos erfolgreich. Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der Zollstreit mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko kamen allerdings nur am Rande vor.

Am Montag hatte eine Rally von Rüstungs- und Autoaktien den DAX erstmals in seiner Geschichte deutlich über die Marke von 23.000 Punkten katapultiert. Nur einen Tag später erlitt er wegen Ängsten vor einem globalen Handelskrieg den heftigsten Einbruch seit drei Jahren. Laut Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend aber trotz dieser Verwerfungen bestätigt.

Diese Aktien drehen im DAX heute komplett durch

Am Mittwoch waren Infrastrukturtitel im Zuge des Finanzpakets noch stärker gefragt als Rüstungsaktien. Heidelberg eroberten mit derzeit über 16 Prozent die DAX-Spitze, und für Siemens Energy ging es um neun Prozent bergauf. Mehr zu den Bau-Aktien erfahren Sie hier.

Doch auch Chemie-Aktien folgen dem Infrastruktur-Trade, so konnte auch die BASF-Aktie bereits knapp zehn Prozent zulegen. Mehr Hintergründe erfahren Sie hier

Auch Bankaktien wie Deutsche Bank und Commerzbank legen jeweils über 10 Prozent zu. Die Hintergründe

Während diese Werte deutlich steigen, gehören zinssensitive Immobilienaktien zu den wenigen Verlierern des Tages. Besonders hart trifft es Vonovia – die Aktie des Immobilienkonzerns fällt um 6,5 Prozent. Mehr dazu erfahren Sie hier

Enthält Material von dpa-AFX

Unerkanntes Risiko bei der Deutschen Bank? Was Sparer und Aktionäre jetzt wissen sollten

Massives Verkaufssignal? Top-Investoren der Wall Street wetten plötzlich gegen den Markt