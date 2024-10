Durchbricht der DAX etwa schon bald die Marke von 20.000 Punkten? Was Anleger zur aktuellen Rallye wissen sollten und warum unter anderem die BASF-Aktie heute stark anzieht.

Was für ein Wochenausklang: Der DAX steigt weiter unbeirrt an und liegt aktuell erneut über ein Prozent zum Vortag im Plus, steht bei 19.438 Punkten. Könnte er womöglich schon bald die nächste Marke von 20.000 Punkten knacken? Unterdessen legt auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, weiter zu. Er liegt noch immer über der gestern erneut durchbrochenen 5.000-Punkte-Marke, liegt aktuell 0,5 Prozent im Plus und steht bei 5.057 Punkten.

„An den Aktienmärkten wurde in der zurückliegenden Handelswoche ein weiteres Kursfeuerwerk gezündet", betonte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater mit Blick auf die Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Konjunktur in China. Er sieht den Dax bereits auf dem Weg in Richtung der 20.000 Punkte. Diese "magische Marke" fühle sich nun greifbarer an. Etwas mehr als drei Prozent fehlen noch.

Kater verwies darauf, dass der chinesische Leitindex CSI 300 innerhalb der Woche um knapp 16 Prozent gestiegen ist. In Europa seien es vor allem Unternehmen mit starkem Chinageschäft gewesen, deren Kurse anzogen. Kater erwähnte zwar, dass die Maßnahmen in China wohl kaum ausreichen werden, um Chinas Wachstumsprobleme zu lösen. Die Hoffnungen der Börse ruhten aber auf weiteren Maßnahmen, welche direkt den schwächelnden Konsum in der Volksrepublik ankurbeln sollten.

Aktien von BASF ziehen im DAX besonders an

Zu den Branchen, die am Freitag weiterhin von der China-Hoffnung profitierten, gehörten die im Dax üppig vertretenen Autowerte. Allen Branchenwerten voran zogen die Titel der Porsche AG um 4,3 Prozent an auf ihr höchstes Niveau seit Mitte Juli. Mit etwa 15 Prozent sind sie im Wochenverlauf auch der beste Dax-Wert.

An der heutigen DAX-Spitze steht von der Performance aktuell allerdings die Aktie von BASF mit über sechs Prozent Plus. Diese schüttelte ihre enttäuschenden Dividendenaussagen vom Vortag ab. Anleger und Experten konzentrieren sich nun auf die Chancen des Konzernumbaus. UBS-Experte Geoff Haire geht in einem Kommentar davon aus, dass durch Portfolioveränderungen und Kulturwandel Werte freigesetzt werden.

Doch auch die Aktien von Brenntag und Infineon können heute überzeugen und liegen fast sechs Prozent im Plus. Ansonsten gibt es heute keine größeren Verlierer im DAX, die Aktien von Siemens Energy liegen mit derzeit minus 1,7 Prozent – einem Rücksetzer nach der jüngsten Erholung – am DAX-Ende von der heutigen Performance.

Mit Material von dpa-afx

