Unruhige Zeiten, Inflation & Co. - viele Aktien wirft die derzeitige Lage aus der Bahn. Nicht so bei Delivery Hero. Der Essenslieferdienst aus Berlin erfreut seine Anleger nun mit optimistischen Aussichten, die Ergebnisse des zweiten Quartals bekräftigten zudem Delivery Heros Weg in Richtung Profitabilität.

"Es ist ein herausforderndes Jahr für alle und wir schaffen es trotzdem, weiterhin zu wachsen. Tatsächlich sind wir aktuell wahrscheinlich der am schnellsten wachsende Essenslieferdienst", erklärte der Finanzchef Emmanuel Thomassin heute am Dienstag bei der Vorstellung des Quartalsberichts gegenüber Reuters.

Delivery Hero - das Geschäft läuft

Im zweiten Quartal konnte der Bruttowarenwert (GMV) um 18 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr steigen, der Gesamtumsatz der Segmente erhöhte sich um 38 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zum Vorjahr. Die schon im Juli angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2022 konnte Delivery Hero bestätigen. Hier erwartet es einen Bruttowarenwert zwischen 44,7 und 46,9 Milliarden Euro sowie einen Gesamtumsatz der Segmente zwischen 9,8 Milliarden Euro und 10,40 Milliarden Euro.

Profitabilität ahoi!

Auch die angepeilte Profitabilität rückt immer näher. So erwartet der Konzern, mit seinem Plattformgeschäft im dritten Quartal die bereinigte EBITDA-Gewinnschwelle zu erklimmen und im vierten Quartal zwischen 40 und 120 Millionen Euro zu erwirtschaften. Auch peilt Delivery Hero an, im Geschäftsjahr 2023 ein positives bereinigtes EBITDA für die gesamte Gruppe zu erzielen. "Unsere Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum ist sehr stark, selbst in einem schwierigen Umfeld. Das konnten wir im vergangenen Quartal erneut unter Beweis stellen. Wir arbeiten weiter daran, unsere Prognose für ein positives bereinigtes EBITDA für unser Plattformgeschäft im Geschäftsjahr 2022 zu erreichen und unsere Profitabilitätsziele auf Konzernebene zu beschleunigen.", erklärt Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero.

Aktie steigt dank Optimismus

Bei den Anlegern kommt der Optimismus gut an: Bis zum Mittag stieg die Aktie bereits um zwölf Prozent auf aktuell 56,40 Euro. Allerdings: Anfang des Jahres stand die Aktie des Unternehmens noch bei 99 Euro. Finanzchef Thomassin hat die Erklärung: Nach der Coronapandemie würden die Menschen wieder öfter rausgehen und draußen essen - insbesondere "in diesem heißen Sommer". Aber: Gleichzeitig haben sich die Menschen durch Corona auch daran gewöhnt, sich Essen nach Hause liefern zu lassen - Delivery Hero liefert mittlerweile nicht nur Restaurantessen aus, sondern bringt auch Lebensmittel nach Hause. Jefferies belässt seine Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro.

js mit Material von rtr