Unternehmensprofil

Die Delivery Hero SE fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter auf dem Gebiet des Online-Essenslieferungsgeschäfts ist. Die Unternehmensgruppe bietet den Kunden über ihre Online-Marktplätze eine persönliche und einfache Möglichkeit, bei ausgewählten, einer strikten Kontrolle unterliegenden lokalen Restaurants Essen zu bestellen. Mit diesen Aktivitäten ist die Gruppe in mehr als 40 Ländern aktiv und in den meisten davon Marktführer. Insgesamt wurden 2020 mehr als 1,3 Milliarden Bestellungen abgewickelt; das waren 96 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Regionalsegmente Europa, Naher Osten und Nordafrika, Asien und Amerika.

Offizielle Webseite: www.deliveryhero.com