Die Märkte stehen nahe neuer Allzeithochs, doch diese Aktien sind zuletzt deutlich unter Druck geraten. Ist es jetzt an der Zeit, den Dip zu nutzen? Aus Sicht der Bank of America sollten Anleger hier definitiv kaufen, solange es noch so günstig möglich ist.

Aktien aus China sind in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Grund sind zum einen Gewinnmitnahmen nach der Rallye in den Vorwochen und die Aussichten auf weniger staatliche Hilfspakete für die eigene Wirtschaft als erwartet.

Doch laut der Bank of America sollten Anleger in dieser Situation nicht verzagen, sondern den Dip nutzen.

Den Dip bei diesen Aktien müssen Sie jetzt unbedingt kaufen

Denn in einer kürzlich veröffentlichten Studie schrieben die Experten des Geldhauses, dass die Regierung in Peking trotz der kürzlichen Enttäuschung vermutlich den Aktienmarkt weiterhin als Mittel gebrauchen könnte, um die schlechte Konsumstimmung anzuheizen.

Dies ist tatsächlich ein probates Mittel, zeigen dies doch Untersuchungen aus den USA, in denen klar wird, dass Konsumenten bei höheren Aktienkursen mehr ausgeben. Dieses Verhalten dürfte sich dann wiederum positiv auf die Konjunktur im Land ausüben.

Dementsprechend riet die Bank of America jetzt Anlegern, den Dip bei China-Aktien zu kaufen, da vermutlich noch mehr fiskalpolitische Maßnahmen, besonders mit Fokus auf die Börse, in den kommenden Monaten von der Regierung in Peking aufgelegt werden.

Sollten Anleger jetzt bei diesen Aktien zuschlagen?

Doch für Anleger stellt sich jetzt die Frage: Lohnt sich wirklich die Wette auf ein großes China-Comeback?

Tatsächlich kann es interessant sein nach dem kürzlichen Abverkauf weiter auf eine Erholung im Reich der Mitte zu setzen. Aktien haben hier über Jahre underperformt und weisen eine sehr geringe Bewertung auf.

Allerdings sollte Anlegern gleichzeitig klar sein, dass es sich hierbei um eine Wette auf die Maßnahmen der Partei in Peking handelt. Bleiben diese aus, dann könnte es das sehr schnell mit der Erholung gewesen sein. Darum ist ein Kauf nur etwas für spekulative Anleger.

Lesen Sie auch:

Ungebremstes Wachstum? Darum gehören diese 2 Biotech-Aktien im Oktober ins Depot

Oder:

Tech-Aktie schafft den Durchbruch: Kaufsignal mit satter Renditechance