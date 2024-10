Diese Tech-Aktie hat kürzlich einen massiven Ausbruch nach oben geschafft und damit ein Kaufsignal für Anleger generiert. Ist es jetzt hier Zeit zu kaufen, um sich die satte Renditechance, die jetzt winkt, nicht entgehen zu lassen?

Die Aktie von CrowdStrike ist im Juli 2024 massiv unter Druck geraten. Grund dafür war ein globaler IT-Ausfall, den das Unternehmen bei Microsoft durch ein Software-Update verursacht hat.

Besonders die Angst vor potenziellen Klagen wegen Schadenersatzansprüchen und einer möglichen Abwanderung der Kunden trieb die Aktie nach unten.

Tech-Aktie schafft den Durchbruch

Doch inzwischen hat sich gezeigt: Die Sorgen, die sich Investoren gemacht haben, waren zu einem großen Teil unberechtigt. Tatsächlich verweisen mehrere Analystenstudien inzwischen darauf, dass eine Kundenabwanderung bei CrowdStrike nicht stattfindet und selbst Microsoft die Partnerschaft mit dem Tech-Konzern nicht beenden dürfte. Größere Klagewellen sind derweil ebenfalls ausgeblieben.

Dies hat zu einer deutlichen Erholung der Aktie von CrowdStrike in den vergangenen Wochen geführt und zum Aufblitzen eines klaren Kaufsignals in den letzten Tagen. So hat der Wert die Marke von 306 US-Dollar und damit die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, wodurch man sich jetzt zur Schließung des Juli Gaps aufmacht.

TradingView CrowdStrike Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Kaufsignal mit satter Renditechance

Dementsprechend besteht jetzt die Chance, dass die Aktie die bisherigen Verluste wettmachen kann und sich im Zuge dieses Momentums in Richtung der Jahreshochs bei 400 US-Dollar schwingen kann.

Für Anleger würde das eine Upside von 25 Prozent bedeuten, insofern die Marktstimmung für CrowdStrike so positiv bleibt. Die Analysten sehen derweil aus rein fundamentalen Gesichtspunkten aber kein Kurspotenzial mehr für das Papier.

