Wer wünscht sich nicht regelmäßige, passive Einnahmen mit denen man Ausgaben wie den eigenen Urlaub finanzieren kann? Mit Dividenden geht das allerdings ganz einfach!

Der einfachste Weg ein regelmäßiges passives Einkommen zu kassieren, ist es Dividendenaktien zu halten und deren Ausschüttungen zu vereinnahmen. Mit diesen lässt sich dann ohne Probleme auch der nächste Urlaub finanzieren. So geht es:

Das kostet ein Urlaub in Deutschland

Um allerdings den nächsten Urlaub mit Dividenden zu finanzieren, muss erst einmal geklärt werden, wie teuer es werden soll. Eine Erhebung der Sparkassen zeigt, dass die durchschnittlichen Kosten für Deutsche Urlauber im Jahr 2021 bei 890 Euro lagen. Die Kosten steigen aufgrund der Inflation vermutlich, sodass man durchaus von 1.000 Euro Ausgaben für den Urlaub rechnen kann.

Somit muss man bei den Erträgen auch keine Kapitalertragsteuer berücksichtigen, da der Sparerpauschbetrag seit Januar bekanntlich bei 1000 Euro liegt.

Den nächsten Urlaub mit Dividenden finanzieren

Damit stellt sich nur noch die Frage nach der richtigen Anlage – hier wird es jedoch etwas knifflig. Zwar weisen einzelne Aktien wie eine Allianz oder Realty Income hohe Dividendenrenditen auf, unterliegen aber als Einzelinvestments hohen Schwankungen und hohen Risiken.

Auch wenn pro Jahr die Allianz die 1000 Euro Dividende schon ab einem Investment von 14.300 Euro zahlt und Realty Income ab 20.000 Euro, sollten Anleger wohl doch besser auf einen breit gestreuten ETF setzen.

Die Aktienmärkte sind Ihnen aktuell zu unsicher? Dann werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel: So einfach bekommen Sie 1.000 Euro Zinsen im Jahr – und finanzieren damit Ihren Urlaub

Bald eine Menge Dividenden kassieren

Dementsprechend bieten sich für Anleger hier Produkte wie zum Beispiel der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield an, der in ein breites Spektrum dividendenstarker Aktien investiert.

Mit einer Dividendenrendite von 3,59 Prozent müssen Anleger also 27.900 Euro investieren, um quasi “umsonst” im kommenden Jahr Urlaub machen zu können.

Jetzt in dividendenstarke Anlagen investieren?

Dann werfen Sie einen Blick auf den Börse Online Broker Vergleich

Lesen Sie auch:

Bis zu 17 Prozent Dividendenrendite mit Versicherungs-Aktien: Hohe Dividenden und niedrige KGVs

Oder:

Diese simple ETF-Strategie bringt 26,7 Prozent pro Jahr – seit 1928