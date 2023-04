Einmal so weise sein wie das Orakel von Omaha: Mit dem Buffett-Indikator klappt’s. Diese Kennzahl von Warren Buffett verrät Ihnen, ob uns bald ein Bullenmarkt bevorsteht – oder ob man lieber schnell verkaufen sollte.

Er gilt als der beste Investor der Welt: Warren Buffett. Seit Jahrzehnten erzielt er mit Berkshire Hathaway Renditen, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann. Nicht umsonst wird Warren Buffett auch gerne das „Orakel von Omaha“ genannt. Einige Anleger schreiben ihm fast schon hellseherische Fähigkeiten zu, weil er so oft mit seinen Investments richtig lag.

Nun, ein Hellseher ist der 92-jährige wohl eher nicht. Dennoch besitzt er ein außergewöhnliches Talent für Aktienanlagen und verfügt über ein großes Wissen, das er zielgerichtet einsetzt. Wie „The Motley Fool“ berichtete, gibt es sogar einen Indikator, der auf den Börsen-Guru zurückgeht: Den „Buffett-Indikator“.

2022 war an den Börsen geprägt von Turbulenzen. Auch in diesem Jahr sind Anleger nicht viel schlauer. Kommen wir in einen Bullenmarkt? Oder wartet der nächste Crash schon um die Ecke? Die Aussagen und Prognosen der Experten unterscheiden sich hier deutlich. Warum nicht also einfach ein Werkzeug, „handgeschnitzt“ vom Börsen-Altmeister persönlich, verwenden?





Der Buffett-Indikator – jetzt Aktien kaufen oder verkaufen?

2001 verriet Warren Buffett im Fortune-Magazine nämlich das Folgende: Das Verhältnis des amerikanischen Aktienmarktwerts geteilt durch das BIP sei „das beste einzelne Maß dafür, wo die Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen“. Diese Kennzahl wurde schließlich als „Buffett-Indikator“ bekannt. Der Artikel kam zu einem Zeitpunkt, als das Platzen der Dotcom-Bubble gerade die Märkte erschütterte. Buffett argumentierte damals, dass das damals hohe Verhältnis der US-Aktienmarktkapitalisierung zum BIP „ein sehr starkes Warnsignal hätte sein müssen“.

Wo steht der Buffett-Indikator jetzt? The Motley Fool ging in seiner Berechnung von einer US-Aktienmarktkapitalisierung von 42,5 Billionen Dollar aus (Stand: 29. März 2023). Für das BIP bezog es sich auf eine aktuelle Schätzung der Fed of Atlanta: 26,35 Billionen Dollar. Ergibt ein Buffett-Indikator-Level von: 161 Prozent. Was bedeutet das? Buffett wies 2001 darauf hin, dass man Aktien dann kaufen sollte, wenn das Level auf 80 bis 70 Prozent fällt. Ein Kauf von Aktien in der Nähe von 200 Prozent hingegen sei wie ein „Spiel mit dem Feuer“. Derzeit liegt der Indikator deutlich näher in Richtung der 200 Prozent – das würde laut damaliger Ansicht von Buffett also eher bedeuten, die Finger von Aktien zu lassen. Es sei aber auch gesagt: Einige andere Indikatoren wiederrum deuten aktuell auch ein Kaufsignal an.

Lesen Sie auch: Ist dieser ETF von Warren Buffett die Lösung im derzeitigen Börsen-Chaos?

oder: Auf diese Aktie setzen jetzt sowohl Warren Buffett, Bill Gates als auch Ray Dalio