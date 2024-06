Dan Ives von Wedbush Securities prognostiziert für den Markt weitere zwei bis drei Jahre lang einen Bullrun mit attraktiven Returns für Aktien und das, obwohl Aktien in den letzten Monaten bereits famos gelaufen sind. Doch was stimmt den Experten so optimistisch? Und stehen wir erst am Anfang einer großen Rallye?

“Der Tech-Bullenmarkt beginnt gerade erst”, schieb Wedbush Securities Managing Director Dan Ives in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Der Bullenmarkt soll laut dem Experten mindestens bis 2027 anhalten.

Der Bullenmarkt dauert noch mindestens 2–3 Jahre, sagt dieser Analyst

Als Ursache für den weiter starken Anstieg nannte Ives in erster Linie die Megacaps wie Nvidia, Apple und Microsoft, die die Rallye in den kommenden Jahren weiter tragen dürften. Hier erwartet der Analyst überdurchschnittliche Gewinnsteigerungen und Geldflüsse von Investoren.

Nachdem bereits drei Aktien aus den Magnificent Seven die magische Marke von drei Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten haben, so Ives, dürften andere wie Alphabet oder Meta bald folgen. Dies würde massives Aufwärtspotenzial für die Papiere bedeuten und ebenfalls die Märkte nach oben heben.

Doch ist eine solch starke Rallye tatsächlich realistisch?

Kann der Markt noch zwei bis drei Jahre weiter steigen?

Grundsätzlich steigen Märkte langfristig und längere Bullenphasen sind an der Börse keine Seltenheit. Allerdings fehlt angesichts der hohen Bewertung einiger tragender Aktien (zum Beispiel Nvidia mit KGV 50) die Fantasie, woher weitere Steigerungen kommen sollen.

Daher muss für einen nachhaltigen Anstieg über mehrere Jahre das Kurswachstum durch operative Ergebnisse zunächst gerechtfertigt werden. Ein guter Zeitpunkt dafür ist die im Juli und August anstehende Berichtssaison. Fällt diese positiv aus, könnte es neue Argumente für weiter steigende Kurse geben.

Lesen Sie auch:

Analysten: Diese Sektoren werden die Börse zu einem neuen Rekord führen – So profitieren Investoren

Oder:

Es ist entschieden: Jetzt hat die Nvidia-Aktie endgültig alle abgehängt