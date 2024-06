Laut einer Studie des Analystenhauses Oppenheimer werden diese vier Sektoren den S&P500 und wahrscheinlich den gesamten Aktienmarkt demnächst zu neuen Allzeithochs führen. Mit diesen ETF können auch Investoren profitieren und womöglich eine Überrendite erwirtschaften.

Nachdem der Markt zu Jahresbeginn eine echte Jagd von Rekordhoch zu Rekordhoch hinter sich gebracht hat, fragen sich viele Anleger, woher noch Kurspotenzial für den Markt kommen soll. Immerhin sind Themen wie Zinsen, Inflation & Co. weiterhin große Belastungsfaktoren.

Diese Sektoren werden die Börse zu einem neuen Rekord führen

Doch laut einer Analyse von Oppenheimer müssen Anleger nicht verzagen – diese vier Sektoren dürften dafür sorgen, dass es weiter nach oben geht:

Sektor für Outperformance: Zyklische Konsumgüter

Trotz zuletzt schwächelnder Wirtschaftsdaten in den USA ist das Analystenhaus Oppenheimer davon überzeugt, dass Anleger nicht gegen den US-Verbraucher wetten sollten. Dementsprechend könnten im aktuellen Umfeld zyklische Konsumgüteraktien ein Comeback erleben.

ETF-Idee: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WKN: A113FH)

Sektor für Outperformance: Energie

Hohe Zinsen haben den Energiesektor zuletzt stark belastet und das, obwohl eigentlich aufgrund von KI & Co. Massen an Energie in den kommenden Jahren gebraucht werden. Folglich könnte die Börse ihre Meinung zu diesem Sektor zeitnah überdenken.

ETF-Idee: Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (WKN: A113FF)

Sektor für Outperformance: Rohstoffe

Zuletzt haben Rohstoffe erste Anzeichen dessen gezeigt, was auf einen neuen Superzyklus, insbesondere im Kontext einer sich erholenden Weltwirtschaft, hindeuten könnte. Eine Rallye hält Oppenheimer daher in diesem Sektor für wahrscheinlich.

ETF-Idee: Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (WKN: A113FL)

Sektor für Outperformance: Technologie

Trotz der Rallye der vergangenen Jahre dürfte für Oppenheimer weiterhin der Technologiesektor die entscheidende Branche für die Bewegung der Börse, in Richtung neue Rekordhochs sein. Anleger sollten daher hier nicht an der Seitenlinie bleiben.

ETF-Idee: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (WKN: A113FM)

