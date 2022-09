DEUTSCHLAND/SPD/ENTLASTUNG - Die SPD-Bundestagsfraktion will eine Energiekrise und soziale Härten im Winter mit drastischen Maßnahmen verhindern. In dem Entwurf der Fraktionsführung für die Klausurtagung am 1. und 2. September, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wird ein ganzes Maßnahmenbündel vorgeschlagen, wie Bürger entlastet und die Energieversorgung gesichert werden kann. Dazu zählen eine Gas- und Strompreisbremse, die Reform der gerade erst beschlossenen Gasumlage, notfalls der staatliche Einstieg bei Energieversorgern und Direktzahlungen an Ärmere. Die "massiven Kosten" sollen unter anderem durch eine Übergewinnsteuer etwa für Energieunternehmen finanziert werden - die der Koalitionspartner FDP aber ablehnt.

EURO-ZONE/ZINSEN - Mehrere Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich für eine große Zinsanhebung auf der kommenden Sitzung im September starkgemacht. Auf einem von der US-Notenbank organisierten Geldpolitik-Symposium in Jackson Hole in Wyoming argumentierten sowohl EZB-Direktorin Isabel Schnabel als auch die Notenbank-Chefs von Frankreich und Lettland, Francois Villeroy de Galhau und Martins Kazaks, für kraftvolle oder signifikante Schritte. "Wir sollten offen dafür sein, sowohl 50 als auch 75 Basispunkte als mögliche Schritte zu diskutieren", merkte etwa Kazaks im Gespräch mit Reuters am Rande der Konferenz an. "Aus gegenwärtiger Sicht sollten es mindestens 50 sein", sagte er.

DEUTSCHLAND/GASSPEICHER - Deutschland kommt beim Auffüllen der Gasspeicher zur Abwehr einer Energiekrise im Winter rascher voran als offiziell geplant. "Die Speicher füllen sich schneller als vorgegeben", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dem "Spiegel". "Das Oktober-Speicherziel von 85 Prozent dürfte schon Anfang September erreicht werden", zitiert das Magazin am Sonntag aus einem internen Vermerk des Ministeriums.

BAYER beginnt die abschließenden klinischen Studien bei seinem Gerinnungshemmer Asundexian. An den beiden Studien der Phase 3 nähmen bis zu 30.000 Patienten teil, teilte Bayer mit. Das Medikament soll zur Prävention von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern sowie bei solchen Patienten dienen, die schon einmal eine bestimmte Art von Schlaganfall hatten.