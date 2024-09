"Der DAX ist eine mittlere Katastrophe", sagt Börsen-Experte Folker Hellmeyer. Dennoch sei ausgerechnet jetzt ein guter Zeitpunkt, um deutsche Aktien zu kaufen. Warum dies so ist und welche Werte der Experte empfiehlt.

„Wenn wir uns die Performance mal über 20 Jahre zwischen S&P 500 und DAX anschauen, dann ist der DAX eine mittlere Katastrophe“, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Und der Börsen-Experte fügt hinzu: „Der S&P 500 war „State of the art“, nicht der Dax. Und von daher sind das für mich eher Aufhol-Effekte, die jetzt zu diesen All-Time-Highs führen, die aber vom Bewertungsniveau her im internationalen Vergleich nach wie vor niedrig sind.“

Für Hellmeyer bedeutet dies allerdings, dass ausgerechnet jetzt ein guter Kaufzeitpunkt für deutsche Aktien sein kann.

Jetzt deutsche Aktien kaufen?

„Aber auch die Breite der Wirtschaft in Deutschland ist ja durchaus noch in Ordnung. Das dürfen wir bei allen Krisengereden nicht vergessen. Die Substanz in diesem Land ist hoch und ich glaube, es ist auch eine Substanzbewertung, die hier stattfindet und wir haben nach wie vor eine sehr moderate Bewertung im internationalen Vergleich an den Märkten und das führt dann zu Nachhole-Effekten.“ Vor allem BASF habe es ihm als Aktie da angetan, aber auch die Reaktion bei den Auto-Aktien sei übertrieben und viele jetzt günstig zu haben, so Hellmeyer.

Auf diese Gefahr sollten Anleger an der Börse jetzt achten

Ein Krisenherd lässt den Börsianer aktuell aber nicht los. Und das sind die beiden größeren geopolitischen Konflikte im Nahen Osten und natürlich in der Ukraine. „Der Gaza-Konflikt ist bis heute ein verdeckter Konflikt. Aber in dem Moment, in dem die Türkei oder der Iran oder beide zusammen in diesen Konflikt eingreifen, haben wir dort einen Pulverfass, weil auch die westlichen Interessen dann militärisch aktiv werden würden in meinen Augen. Und dann hätten wir das Risiko einer unkontrollierten Situation in diesem gesamten Sektor mit dramatischen Folgen erst mal für die Region, aber auch für alle Lieferketten, wenn es Energie geht.“ Und auch in der Ukraine sieht Folker Hellmeyer eine weitere Zuspitzung der Situation.

Was Börsen-Experte Hellmeyer jetzt in dieser Situation Anlegern rät, wie die Börsen seiner Meinung nach bis zum Jahresende weiterlaufen dürften und was er zu den deutschen Auto-Aktien sagt, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Folker Hellemeyer.

