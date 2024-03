Fondsmanager Dr. Hendrik Leber ist sehr pessimistisch für deutsche Aktien. Vor allem der Mittelstand werde von der Ampel-Regierung zerstört, sagt er. Auf welche Aktien er jetzt lieber setzt.

"Ein Trauerspiel ist der Mittelstand im Moment. Da gibt es teilweise exzellente Firmen, wo man einfach nur sich die Finger lecken kann, weil es einfach so großartig ist", sagt ACATIS Fondsmanger Dr. Hendrik Leber. Aber: "Es gibt in Deutschland kaum noch Investoren, die das interessiert. Wir haben einfach keine Aktienkultur, die das richtig spannend findet. Darum haben etwa MDAX-Aktien große Probleme. Und der weitere Grund ist natürlich der Standort Deutschland, der im Moment in einem saumäßigen Zustand ist."

Mittelstand wird von Ampel Regierung zerstört und deutsche Aktien leiden

"Wie will ich ein Stahlwerk bauen, wenn ich nicht weiß, ob ich den Strom und den Wasserstoff dafür kriege? Und wie will ich exportieren, wenn die Ausfuhrgenehmigung im Wirtschaftsministerium ein Dreivvierteljahr lang nicht bearbeitet wird? Das sind so alle Dinge, wo ich denke, wir versuchen im Moment alles, den Standort kaputt zu machen und dass dann der Mittelstand stark drunter leidet oder abwandert, ist dann eine logische Folge. Da bin ich sehr deprimiert", erläutert Dr. Hendrik Leber im aktuellen Interview mit BÖRSE ONLINE.

Auf diese Aktien setzt Fondsmanager Dr. Hendrik Leber lieber

Während Dr. Hendrik Leber von deutschen Aktien eher die Finger lässt, setzt er gerne auf KI-Aktien und Value-Aktien. Vor allem bei Dividenden-Aktien sieht er jetzt einiges an Potenzial und bei den KI-Aktien ohnehin. So sagt er: Ich sehe die großen Bestände in Geldmarktfonds, die wieder angelegt werden müssen. Ich sehe, dass die Furcht vor der Rezession allmählich verschwindet, dass bei den Zinsen keine große positive Überraschung kommt, aber auch keine negative. Ich sehe die Börse und Aktien allgemein sehr positiv."

Doch was Anleger tun sollten, falls der Crash doch kommt, auf welche Aktien Dr. Hendrik Leber jetzt setzt und wie Deutschland jetzt wirtschaftlich wieder stärker werden kann, das verrät er im Interview mit BÖRSE ONLINE.

