Formal ist der Dax wieder in einen Bullenmarkt eingetreten. Doch kann er sich dort halten? Wir verraten, welche Ziele jetzt nach oben und nach unten wichtig werden und warum der Dax auf 19.000 Punkte steigen könnte.

Diese Ziele hat der Dax jetzt

Angenommen, der Dax kann sich im Bullenmarkt behaupten (mehr als 20 Prozent Plus vom letzten Tief), dann muss der Dax auf jeden Fall über 14.100 Punkten bleiben und die Widerstände bei etwa 15.000 Punkten und 16.000 Punkten aus dem Spiel nehmen. Schaffen die deutschen Aktien dies, so ist der Weg für den Dax auf das 1,618er Fibonacci-Level bei 19.000 Zählern frei.

Diese Zonen sind beim Dax jetzt wichtig

Anleger sollten aber auch beachten, dass der Dax zusätzlich die 14.400 Punkte bald überwinden muss. Eventuell kommt es hier zu einem ersten Rücksetzer. Nach sechs Wochen Gewinnen am Stück beim Dax, wäre eine kleine Korrektur angebracht und gesund. Der Deutsche Aktienindex könnte also zunächst an den 14.400 Punkten abprallen und dann zwischen eben dieser Marke und 14.100 Punkten eine Seitwärtsphase einlegen. Keinesfalls sollte der Index dabei 13.200 Punkte unterschreiten. Sollte dies passieren, müsste man eine Neubewertung der Lage vornehmen.