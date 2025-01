Die Aktien der Deutschen Bank sind am Donnerstag deutlich eingebrochen. Die Papiere des DAX-Konzerns verloren bereits im vorbörslichen Handel -4,5 Prozent in Reaktion auf diese schlechten Nachrichten. Das ist jetzt genau passiert und so kann es weitergehen.

Die Deutsche Bank hat am Donnerstag vor Handelsstart ihre Quartalszahlen vorgelegt. Erfreut waren Aktionäre davon allerdings nicht und schickten die Papiere um -4,5 Prozent nach unten.

Deutsche Bank-Aktie bricht darum ein

Grund dafür war ein Ergebnis, das unter dem Strich schlechter als erwartet ausfiel. So verdiente man im Gesamtjahr vor Steuern 5,3 Milliarden Euro, was sieben Prozent unter dem Gewinn von 2023 lag. Unter dem Strich standen mit 2,7 Milliarden Euro sogar 36 Prozent weniger als im Vorjahr. Ursache dafür war die Entschädigung der Postbank-Aktionäre, die deutlich größer ausfiel als erwartet, wodurch die Schätzungen der Analysten verfehlt wurden.

Dennoch möchte die Deutsche Bank ihre Aktionäre weiter vom Erfolg des Unternehmens profitieren lassen. So kündigte das Management eine Erhöhung der Dividende von 45 Cent auf 68 Cent an und stellte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro in Aussicht. Auf dem richtigen Weg zu den selbst proklamierten Zielen (Eigenkapitalrendite über zehn Prozent) sieht man sich weiterhin.

Was tun nach dieser Hiobsbotschaft?

Doch auch die Shareholder-Value-Maßnahmen konnten die Aktionäre nicht besänftigen, woraufhin es mit dem Kurs deutlich nach unten ging. Nun könnte sich bei den Papieren eine Korrektur anbahnen, nachdem der Höhensturm vorerst unterbrochen zu sein scheint.

Allerdings sind die Experten weiterhin optimistisch für die Entwicklung des DAX-Konzerns. BÖRSE ONLINE rät hier beispielsweise bereits seit Längerem zum Kauf der Aktie und hat das Kursziel erst kürzlich auf 28 Euro angehoben. Der Konsens der Analysten sieht immerhin Upside bis auf 22,70 Euro.

