Die Aktie der Deutschen Bank kann am Donnerstag ordentlich zulegen und das wegen einer besonders guten Nachricht für das Geldhaus. Doch der Anstieg könnte Anlegern womöglich noch mehr Kurschancen eröffnen. Lohnt es sich, jetzt bei dem attraktiv bewerteten DAX-Wert zuzuschlagen?

Die Aktie der Deutschen Bank findet sich am Donnerstag mit einem deutlichen Plus an der DAX-Spitze wieder. Ursache dafür sind positive Nachrichten rund um die Klage von Postbank-Aktionären, was für Erleichterung bei den Aktionären sorgt.

Deutsche Bank-Aktie mit deutlichem Plus

So hat sich das Geldhaus Berichten zufolge mit mehr als 80 Klägern geeinigt. Diese hatten das Geldhaus wegen der 2010 erfolgten Komplettübernahme der börsennotierten Postbank verklagt und sich nun auf eine Entschädigung bei einem Basispreis von 31 Euro je Aktie geeignet.

Damit dürfte es einen positiven Einmaleffekt von 430 Millionen Euro auf das Vorsteuerergebnis der Deutschen Bank im dritten Quartal geben, da die Rückstellungen für die Klagen wesentlich höher gewesen waren und das Geldhaus in die roten Zahlen gerissen hatten.

Sorgen diese Nachrichten für noch mehr Kurschancen?

Allerdings könnte der Anstieg vom Donnerstag noch mehr Potenzial für die Papiere freisetzen.

Denn mit dem Sprung über 14 Euro besteht eine realistische Chance, dass die Erholungsbewegung der DAX-Aktie seit der Korrektur Anfang August fortgesetzt werden könnte. Im Fokus steht dabei primär die 50-Tage-Linie bei 14,53 Euro. Wird diese nachhaltig durchbrochen, so ist dies ein klarer Indikator für einen kurzfristig weiter positiven Trend.

Dementsprechend dürfen die Aktionäre der Deutschen Bank optimistisch für die weitere Entwicklung der Anteilsscheine sein. Ebenfalls sind es die Analysten und BÖRSE ONLINE, die Kurspotenzial bis auf im Mittel 19 Euro bzw. 20 Euro sehen.

