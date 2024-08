Ein Präsident Donald Trump ist definitiv für einige Aktien ein großes Risiko, doch überraschenderweise ebenfalls für die Google-Mutter Alphabet. Der Republikaner hat dem Konzern bereits sogar öffentlich gedroht. Ein großes Problem für Anleger?

Eigentlich hatte sich das Silicon Valley im Verlauf dieses Jahres wegen der steigenden Beliebtheit von Donald Trump in der Wählergunst auf die Seite des Republikaners geschlagen (oder zumindest neutral gehalten). Doch trotzdem ist nun Alphabet in den Fokus des Präsidentschaftskandidaten gerückt, was zu einem großen Problem für die Google-Mutter werden könnte.

Donald Trump als Risiko für Google und die Alphabet-Aktie?

“Google wird einen großen Preis bezahlen”, verkündete Präsidentschaftskandidat Donald Trump kürzlich. Konkret entstand die Drohung gegen den BigTech-Konzern aus potenziellen Sucheinschränkungen zu Informationen rund um das Attentat auf den Republikaner und dem Verdacht des übermäßigen Ausspielens von Inhalten der Demokraten.

Ob diese Vorwürfe wahr sind oder nicht, lässt sich momentan nicht klären, doch Berichte wie die Twitter Files belegen immerhin, dass es derartige Manipulationen großer Netzwerke bereits gegeben hat.

Dementsprechend stehen Google und die börsennotierte Mutter Alphabet nun im Fadenkreuz des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Die Bemühungen eine Aufspaltung des Konzerns zu verstärken oder unangenehme Wettbewerbungsuntersuchungen zu intensivieren, könnte die Folge sein. Hinzu kommt, dass die Demokraten in den USA ebenfalls eine harte Linie gegen Konzerne wie Google fahren wollen.

Was bedeutet das für Alphabet-Aktionäre?

Folglich steigt das politische Risiko für Alphabet-Aktionäre, wenngleich man sich deswegen nicht verrückt machen sollte. Trotz der negativen Nachrichten konnten die Papiere in den vergangenen fünf Handelstagen um 1,6 Prozent zulegen und käme es tatsächlich zu einer Aufspaltung, wäre dies durch die Werthebung potenziell positiv für Aktionäre.

BÖRSE ONLINE bleibt darum optimistisch für die Papiere und empfiehlt sie mit Kursziel 200 Euro zum Kauf.

