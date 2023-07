Die Deutsche Bank trifft ein Gewinnrückgang wegen höherer Kosten. Allerdings übertreffen die Zahlen die Analystenerwartungen. Jetzt startet die Deutsche Bank Aktie ein Aktienrückkaufprogramm über 450 Millionen Euro.

Die Deutsche Bank musste im zweiten Quartal wegen höherer Kosten und Risikovorsorge einen Gewinnrückgang zum Vorjahresquartal verbuchen, hat damit aber dennoch die Analystenerwartungen übertroffen. Die Bank hat zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 450 Millionen Euro bis Jahresende angekündigt. Umgerechnet entspreche dies einer Erhöhung der Dividende von 20 auf 30 Cent je Aktie, teilte die Bank mit. Insgesamt sollen 2023 durch Aktienrückkauf und Dividende eine Milliarde Euro an die Aktionäre fließen. Die Deutsche Bank sei zudem auf gutem Weg, die Ziele für 2025 zu erreichen, sagte Vorstandschef Christian Sewing. Die Kosten sollen mit zusätzlichen Maßnahmen weiter gesenkt werden. Die Deutsche Bank Aktie lag am Mittwoch nach Vorlage der Zahlen zunächst im Plus.

Deutsche Bank: Investmentbanking schwächer, Privat- und Firmenkundengeschäft läuft gut

Insgesamt ging der Vorsteuergewinn im ersten Quartal um neun Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 1,1 Milliarden Euro gerechnet. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn ging um ein Viertel auf 763 Millionen Euro zurück. Im operativen Geschäft hat die Bank nach eigenen Angaben ein Gewinnplus um 25 Prozent erzielt. Bei den nichtoperativen Kosten schlugen Kosten für Rechtsfälle und Restrukturierung mit 655 Millionen Euro zu Buche.

In den einzelnen Geschäftsbereichen verbuchte die Investmentbank einen Ertragsrückgang um elf Prozent. Im Unternehmens- und Privatkundengeschäft stiegen die Erträge dagegen um 25 und elf Prozent. „Wir haben unseren Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fortgesetzt“, fasste Vorstandschef Sewing die Zahlen zusammen. Der Gewinn im ersten Halbjahr sei leicht auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen. „Das beste Ergebnis seit zwölf Jahren“, sagte Sewing.

Einschätzung der Redaktion zur Deutsche Bank Aktie

Das größte deutsche Geldhaus kämpft nach wie vor mit seinen Altlasten und muss sich weiter anstrengen, sein hartnäckiges Kostenproblem in den Griff zu bekommen. Im operativen Geschäft kann die Deutsche Bank weiter Boden gut machen, auch wenn sich zunehmend die konjunkturellen Risiken in den Zahlen niederschlagen. Unter dem Strich bleibt die Deutsche Bank Aktie aussichtsreich.



