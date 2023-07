Die Consorsbank erhöht nach dem Tagesgeld jetzt auch die Festgeld Zinsen weiter. Wie Sparer jetzt langfristig bis zu 3,0 Prozent auf dem Festgeldkonto bekommen.

Für bis zu einer Summe von 1 Million Euro können Sparer nun bei der Consorsbank ihr Festgeldkonto eröffnen. Für ein Jahr erhalten sie dadurch 2,75 Prozent Zinsen und für die Laufzeit von 24 Monaten bis höchstens 60 Monaten gibt es 3,00 Prozent Zinsen pro Jahr.

Allerdings sind die Zinsen an eine Bedingung geknüpft, denn die Consorsbank schreibt selbst: "Um unser Festgeld zu eröffnen ist ein Depot mit Verrechnungskonto notwendig, hierüber werden die Geldbeträge gebucht und die Zinsen gutgeschrieben."

Festgeld bei der Consorsbank, lohnt sich das?

Ab einem Betrag von 5.000 Euro können Sparer bei der Consorsbank die höheren Zinsen auf dem Festgeldkonto wahrnehmen. Zwar muss man dafür auch ein kostenloses Wertpapierdepot eröffnen, doch das ist aktuell in der Branche so üblich. Die Banken versuchen, durch die höheren Zinsen beim Tagesgeld und beim Festgeld neue Kunden auch für ihre Depots zu bekommen. Nutzen muss man das Depot nicht.

Ob sich dieses Angebot lohnt, muss jeder Sparer für sich selbst entscheiden. Wichtig ist aber, nicht die gesamte Summe an frei verfügbarem Kapital nur auf dem Festgeldkonto anzulegen. Denn hier kommt man nicht so schnell aus dem Vertrag raus und somit nicht an das Geld heran. Es ist immer ratsam, eine Mischung aus Tagesgeld und Festgeld zu nutzen.

Kunden beachten, was die Consorsbank noch schreibt: "Das Angebot gilt jedoch nicht für Kunden, deren Konten/Depots in den Geschäftsbereichen DAB BNP Paribas oder BNP Paribas Wealth Management betreut werden."