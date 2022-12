Die Deutsche Bank schickt eine Warnung an Anleger. Denn aus verschiedenen Gründen sehen die Aktienexperten eine Rezession in 2023 auf die Märkte zukommen. Doch es soll auch eine überraschende Wendung geben. Die Hintergründe.

„Wir erwarten, dass die großen Aktienmärkte gegenüber dem heutigen Niveau um 25 Prozent einbrechen, wenn die US-Rezession einsetzt, sich dann aber bis Ende 2023 vollständig erholen, vorausgesetzt, die Rezession dauert nur einige Quartale“, sagte David Folkerts-Landau, Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Peter Hooper, globaler Leiter der Wirtschaftsforschung.

Deswegen soll es laut der Deutschen Bank 2023 zur Rezession kommen

Weil die Notenbanken die Zinsen so stark anheben, sei eine Rezession im Jahr 2023 unausweichlich, wie die Deutsche Bank diese Woche mitteilte. Dadurch sollte es auch zu einem "scharfen, aber temporären" Crash an den Aktienmärkten kommen, so die Experten. Dabei beziehen sie sich vor allem auf die USA. Denn in Deutschland und der Eurozone erwarten Folkerts-Landau und Hooper bereits früher eine Rezession. Denn hier würden die Auswirkungen des Energiepreisschocks bereits früher auf die Wirtschaft durchschlagen. Aber wie schlimm kann der Crash an den Märkten werden?

So schlimm kann ein Crash 2023 werden

„Die gute Nachricht ist, dass wir auch glauben, dass die Fed und die EZB mit der Inflationsbekämpfung Erfolg haben werden, während sie angesichts der wahrscheinlich starken öffentlichen Opposition bei steigender Arbeitslosigkeit an ihrem Weg festhalten “, schrieben Folkerts-Landau und Hooper. „Dies jetzt zu tun, wird auch die Weichen für eine nachhaltigere wirtschaftliche und finanzielle Erholung bis 2024 stellen.“

Grundsätzlich soll es, laut der Deutschen Bank, also nur zu einer kurzen Rezession und damit zu einem scharfen, aber vorübergehenden Crash bei den großen Aktienmärkten wie S&P 500, Dow Jones und Dax kommen.