Aktuell könnte die Aktie der Deutschen Telekom ein attraktives Investment für Anleger sein. Dafür sprechen nicht nur die steuerstundbaren 3,5 Prozent Dividendenrendite des Konzerns, sondern ebenfalls das überraschend hohe Kurspotenzial, das Analysten dem Wert jetzt beimessen.

Die Aktie der Deutschen Telekom ist einer der beliebtesten DAX-Werte unter deutschen Privatanlegern – nicht zuletzt wegen der üppigen Dividende von 3,5 Prozent, die zudem noch steuerstundbar ist.

Doch neben der Ausschüttung gibt es noch einen anderen Grund, der für die Aktie spricht: Die überraschend hohen Kursziele der Analysten, die einiges Potenzial bei der ehemaligen Volksaktie implizieren.

Überraschend viel Kurspotenzial bei der Deutschen Telekom-Aktie

29,7 Prozent Aufwärtspotenzial sehen die Analysten im Schnitt bei der Aktie der Deutschen Telekom. Für die konservative Anlage eine überraschend optimistische Prognose.

Ursachen dafür sind einerseits die Wachstumsaussichten der Tochter t-mobile US, an die Deutsche Telekom zuletzt ihren Anteil ausgebaut hat. Andererseits spricht für das Unternehmen die solide Bilanz und breite Aufstellung. In einer kürzlich veröffentlichten Studie sprach Barclays etwa von “einem Problem der Reichen”, mit Blick auf die freien Barmittel des Konzerns, die für positiven Rückenwind sorgen dürften.

Doch wie stehen die Chancen dafür, dass die Qualitätsaktie Deutsche Telekom tatsächlich das von Analysten prognostizierte Potenzial in die Tat umsetzen können?

Deutsche Telekom-Aktie jetzt ein Kauf?

Grundsätzlich spricht fundamental einiges für die ehemalige Volksaktie, abgesehen von dem Schuldenberg, der aber noch kein Grund zur Besorgnis ist. Charttechnisch kämpft der Wert dagegen mit den aktuellen April-Hochs und muss über die Marke von 23 Euro klettern, damit eine Aufwärtsbewegung nachhaltig erfolgen kann.

Dass diese Entwicklung gelingen kann, halten übrigens nicht nur die Analysten für wahrscheinlich. Die Experten von BÖRSE ONLINE sehen mit einem aktuellen Kursziel von 26 Euro 14 Prozent Kurspotenzial für die Aktie der Deutschen Telekom und raten zum Kauf.

TradingView Chart Deutsche Telekom 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.