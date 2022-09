"Mein Anspruch ist: Die Telekom soll das wertvollste Unternehmen Deutschlands werden", sagte Höttges der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Vorstandschef Timotheus Höttges möchte also zügig SAP mit einer Marktkapitalisierung von 107 Milliarden Euro und Linde mit einem Börsenwert von 151 Milliarden Euro überholen. Aktuell ist die Deutsche Telekom selbst rund 94 Milliarden Euro wert. SAP kann also theoretisch leicht eingeholt werden, bis zu Linde ist es noch ein Stück. Doch Analysten sehen teils Kurspotenziale von mehr als 50 Prozent für die Aktie der Deutschen Telekom. Und damit käme man dem Ziel schon recht nahe.

Hohe Kursziele für Telekom Aktie

James Ratzer von New Street Research setzt das Kursziel für die Deutsche Telekom auf 30 Euro. Vom jetzigen Niveau des Papiers bei etwa 19 Euro, bedeutet dies ein Potenzial von 58 Prozent. Und auch Akhil Dattani von JP Morgan setzt ein hohes Kursziel an. Er rät zum Kauf der Aktie mit Ziel 28,50 Euro, was ein Potenzial von exakt 50 Prozent bedeutet.

Die Deutsche Telekom könnte tatsächlich charttechnisch in solche Sphären vordringen. Das KGV von 13,3 und die Dividendenrendite von 3,64 Prozent sind attraktiv und bieten zeitgleich noch Luft nach oben. Auch charttechnisch ist der aktuelle Aufwärtstrend noch intakt.

Zudem sagt Telekom-Chef Höttges, dass die Geschäfte gut laufen und die Telekom für dieses Jahr ein EBIDTA Ergebnis von rund 37 Milliarden Euro erwarte. Zudem sieht Höttges laut Reuters auch einen Wandel des Image des Konzerns.

Einschätzung zu Deutsche Telekom

Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf von Deutsche Telekom. Als erstes Kursziel bieten sich nach der Fibonacci-Analyse 21,50 Euro an. Danach halten Anleger Ausschau nach 26 Euro und nehmen hier Gewinne mit. Investoren raten wir zu einem Stoppkurs bei 16,50 Euro.