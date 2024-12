In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat das Analystenhaus Oppenheimer eine klare Ansage dazu gemacht, was der Aktienmarkt in den kommenden Wochen und Monaten tun wird. Müssen sich Anleger jetzt warm anziehen? Oder ist das Gegenteil der Fall? Das ist jetzt wichtig zu wissen.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben die Experten vom Analystenhaus Oppenheimer eine eindeutige Ansage gemacht, wie es am Aktienmarkt weitergeht. So soll dieser 2025 weiter steigen und das kräftig.

Das wird der Aktienmarkt bald auf jeden Fall machen, sagen Analysten

Konkret hat Oppenheimer nämlich für den S&P500 ein Kursziel von 7.100 Punkten verhängt. Dies ist das aktuell Höchste am Markt und bedeutet vom momentanen Niveau eine Upside von 17 Prozent.

Dazu schrieb das Investmenthaus: „Händler und Investoren mit optimistischer Einstellung (zu denen auch wir gehören) verweisen auf Fundamentaldaten, die nahelegen, dass die derzeitige Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und des Aktienmarktes auch im nächsten Jahr anhalten dürfte.“

Zudem zeigten sich die Experten optimistisch wegen der Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz noch für den Markt bereithalten könnte, und sprachen von einer anhaltenden Nachfrage nach Aktien von der Investorenseite.

Analysten mit eindeutiger Ansage

Doch kann der Aktienmarkt im Jahr 2025 tatsächlich einfach so weiter steigen? Immerhin ist die Börse bereits scheinbar heiß gelaufen und die Bewertungen muten hoch an.

Tatsächlich ist eine Mehrheit der Analysten davon überzeugt, dass es mit den Kursen im kommenden Jahr weiter nach oben gehen kann, besonders aufgrund der anstehenden Regierungszeit von Donald Trump (Steuersenkungen etc.) und der Robustheit der Wirtschaft in den USA.

